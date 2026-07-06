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Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle con viandas y abrigo

El gobierno provincial, el municipio y las organizaciones intensificaron el operativo de invierno durante el fin de semana con comida caliente, frazadas y recorridas nocturnas

6 de julio 2026 · 12:07hs
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Con temperaturas bajo cero

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Con temperaturas bajo cero, Rosario reforzó el operativo para asistir a personas en situación de calle

Las temperaturas bajo cero que atraviesan Rosario y gran parte del país obligaron a reforzar la asistencia a las personas en situación de calle. Durante el fin de semana, el gobierno de Santa Fe desplegó un operativo especial junto con la Municipalidad, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y organizaciones sociales para ampliar la red de contención frente a la ola polar.

El dispositivo incluyó la distribución de 800 viandas calientes, frazadas, kits de invierno y bebidas calientes, además de un refuerzo en los recorridos nocturnos para ofrecer alojamiento a quienes permanecen a la intemperie.

Un operativo reforzado por el frío extremo

La intervención fue coordinada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe y se sumó al trabajo que habitualmente se realiza durante el invierno para asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre el sábado y el domingo se entregaron 800 viandas calientes, elaboradas por la ONG María Auxiliadora con insumos aportados por la provincia.

La distribución comenzó a las 19 y se concentró principalmente en Plaza Sarmiento, la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno y sectores cercanos, con la logística a cargo de Protección Civil y Bomberos Voluntarios de Rosario.

>> Leer más: Rosario prevé un 40 % más de intervenciones por personas en situación de calle este invierno

Además de la comida, los equipos repartieron frazadas, gorros, guantes, medias, bebidas calientes y alimentos de alto valor calórico, con el objetivo de ayudar a enfrentar las bajas temperaturas.

Trabajo conjunto

El operativo fue articulado entre el gobierno provincial, la Municipalidad de Rosario y distintas organizaciones sociales, iglesias, comedores comunitarios y centros de alojamiento que trabajan con personas en situación de calle.

El secretario provincial de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques, explicó que el refuerzo responde a una decisión de ampliar la presencia estatal durante los días de mayor riesgo climático.

"Cuando el frío extremo pone en riesgo la vida de las personas, el Estado tiene que estar presente, articulando recursos y trabajando junto a las instituciones comprometidas con esta tarea", sostuvo.

El funcionario señaló además que las recorridas se mantienen durante toda la semana junto con la Organización de Excombatientes de Malvinas y que el operativo especial de los fines de semana busca fortalecer esa red de asistencia cuando las temperaturas descienden con mayor intensidad.

>> Leer más: Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

Por su parte, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo, destacó el trabajo coordinado entre los distintos organismos para ampliar la cobertura territorial durante la ola polar.

También se intensificaron los recorridos nocturnos

En paralelo, la Municipalidad reforzó el Operativo Invierno 2026, con equipos que recorren distintos sectores de la ciudad para detectar personas en situación de calle y ofrecerles el traslado voluntario a los espacios de alojamiento habilitados.

Actualmente funcionan los refugios Grandoli, Felipe Moré, Punto Sudoeste y Hostal Grandoli, además de los dispositivos gestionados por Cáritas y Sol de Noche, donde las personas pueden acceder a un lugar calefaccionado para pasar la noche.

El subsecretario de Abordajes Integrales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Pereyra, señaló que la articulación entre provincia, municipio y organizaciones sociales permite responder con mayor rapidez al aumento de la demanda que suele generar el frío extremo.

Un invierno marcado por la ola polar

El operativo se desarrolló en medio de una de las semanas más frías del año. Rosario registró temperaturas bajo cero y llegó a ubicarse entre las ciudades con menores registros térmicos del país, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en gran parte del territorio argentino.

Frente a ese escenario, las autoridades resolvieron reforzar los dispositivos de asistencia para reducir los riesgos que representan las bajas temperaturas para quienes viven o permanecen en la vía pública.

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