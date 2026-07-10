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A sumarle gusto al plato: cinco salsas clásicas que se preparan en poco tiempo

Para elaborar un plato de categoría, la salsa es clave. En esta nota, cinco recetas clásicas que elevan la categoría de cualquier propuesta

10 de julio 2026 · 12:12hs
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El alma de la mesa dominguera: la salsa fileto.

El alma de la mesa dominguera: la salsa fileto.

Los expertos en gastronomía aseguran que la diferencia entre una comida aceptable y un plato memorable no está en la complejidad de los ingredientes, sino en el hilo conductor que los une. En el universo gastronómico, ese hilo se llama salsa. Una buena salsa no es un simple acompañamiento: la salsa es el elemento que equilibra los contrastes y, en más de una ocasión, salva un plato del olvido.

Para dominar este arte no hace falta tener una estrella Michelin, sino entender cómo interactúan los sabores básicos. Hay que tener en cuenta elementos como la grasa, la acidez, el aroma y la textura. Desde la infaltable frescura del atlántico hasta la cremosidad de la mesa italiana, en esta nota se repasan cinco salsas indispensables que todo cocinero -ya sea aficionado o experto- debería saber replicar de memoria.

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Salsa fileto

El alma de la mesa dominguera: la salsa fileto. Es el ABC de la cocina hogareña. Aunque parece simple, lograr el equilibrio justo entre la acidez del tomate y el dulzor natural de los vegetales tiene su secreto: la paciencia y el fuego bajo.

Ingredientes: 1 lata de tomates perita (o 4 tomates maduros, pelados), 1 cebolla mediana picada fina, 1 diente de ajo aplastado, 1 hoja de laurel, Aceite de oliva, sal, pimienta y una pizca de azúcar (opcional).

Paso a paso: En una cacerola con un buen chorro de aceite de oliva, dorá el diente de ajo para que perfume el ambiente y el fondo de cocción. Retiralo si no querés un sabor tan invasivo. Agregá la cebolla picada con una pizca de sal y cocinala a fuego medio hasta que esté transparente. Incorporá los tomates previamente triturados (o picados a mano si te gusta con más textura) y la hoja de laurel. Bajá el fuego al mínimo, salpimentá y dejá que la salsa se concentre durante unos 20 o 25 minutos. Si notás mucha acidez, sumá la pizca de azúcar al final.

Salsa alioli

La salsa alioli es el agregado perfecto.

Nacida en el Mediterráneo, esta emulsión es mucho más que una simple "mayonesa con ajo". La versión tradicional solo lleva ajo y aceite, pero esta variante con yema asegura una textura aterciopelada ideal para acompañar papas bravas, pescados o carnes rojas.

Ingredientes: 2 dientes de ajo (sin el brote central para evitar que repita), 1 yema de huevo, 200 ml de aceite de girasol o de oliva suave, Unas gotas de jugo de limón, Sal a gusto.

Paso a paso: En el vaso del mixer o en un mortero, procesá los dientes de ajo con la sal hasta formar una pasta homogénea. Agregá la yema de huevo y las gotas de jugo de limón, integrando todo muy bien. Comenzá a añadir el aceite en forma de hilo continuo, muy despacio, mientras batís a velocidad constante (o mixeás sin levantar el aparato del fondo al principio). Una vez que la mezcla empiece a tomar cuerpo y espese, podés mover el mixer de abajo hacia arriba hasta lograr una crema firme y brillante.

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Pesto de albahaca

La salsa de pesto propone frescura en estado puro. Es un viaje directo a la Liguria italiana. La clave acá es el respeto por el producto fresco porque el calor es su peor enemigo. Lo bueno para los que no tienen mucha experiencia en la cocina: es una salsa que no se cocina, solo se ensambla.

Ingredientes: 2 tazas de hojas de albahaca fresca (lavadas y bien secas), 1 diente de ajo, 50 g de nueces (o piñones, si buscás la receta original), 60 g de queso parmesano rallado, 100 ml de aceite de oliva virgen extra, Sal gruesa y pimienta.

Paso a paso: En un mortero o procesadora, colocá el ajo con un granito de sal gruesa y las nueces. Triturá hasta obtener una pasta rústica. Sumá las hojas de albahaca. Si usás procesadora, hacelo con pulsos cortos para evitar que las cuchillas se calienten y oxiden la verdura, lo que la pondría negra. Incorporá el queso parmesano rallado. Agregá el aceite de oliva en forma de hilo mientras mezclas suavemente hasta lograr la consistencia deseada. Rectificá con pimienta negra recién molida.

Salsa cuatro quesos

La reina de la suntuosidad: así llaman a la salsa de cautro quesos. El confort hecho salsa. Es ideal para pastas rellenas o para gratinar vegetales al horno. El secreto que pocos admiten: no necesitás los quesos más caros, sino una buena combinación de texturas e intensidades (uno azul, uno duro, uno semiduro y uno fundente).

Ingredientes: 200 ml de crema de leche, 50 g de queso azul (Gorgonzola o Roquefort), 50 g de queso mozzarella o fontina (para fundir), 50 g de queso provolone o dambo (semiduro), 50 g de queso parmesano (duro, para aportar estructura y sal), Pimienta negra y una pizca de nuez moscada.

Paso a paso: En una sartén amplia a fuego bajo, volcá la crema de leche y dejá que tome temperatura sin llegar a hervir. Agregá los quesos cortados en cubos pequeños o rallados, empezando por los más duros y terminando por el queso azul y la mozzarella. Reolvé constantemente con una cuchara de madera en forma de ocho, manteniendo el fuego al mínimo para que los quesos se fundan de manera homogénea sin que la grasa se separe. Una vez lograda una crema lisa, apagá el fuego, aromatizá con la nuez moscada y un toque de pimienta, y serví de inmediato.

Chimichurri

El chimichurri es el sello de la identidad argentina en los platos. No hay lista completa de salsas si no se lo incluye. El chimichurri es el balance perfecto entre la potencia de los polvos secos y la frescura del vinagre, pensado específicamente para cortar la grasa de una buena carne asada.

Ingredientes: 2 cucharadas de orégano seco, 1 cucharada de ají molido, 1 cucharadita de tomillo o perejil deshidratado, 1 diente de ajo picado muy fino, 50 ml de agua tibia, 50 ml de vinagre de alcohol o de vino, 100 ml de aceite neutro (girasol o maíz), Sal y pimienta

Paso a paso: En un frasco de vidrio, colocá todos los ingredientes secos (orégano, ají molido, tomillo, ajo, sal y pimienta). Hidratá las hierbas vertiendo primero el agua tibia. Dejá reposar unos 5 minutos para que revivan los aromas. Incorporá el vinagre, que aportará la acidez necesaria para equilibrar el corte de carne. Agregá el aceite, tapá el frasco y agitalo enérgicamente. Aunque se puede consumir en el momento, el verdadero truco de bodegón es dejarlo reposar en la heladera al menos 24 horas para que todos los sabores se amalgamen.

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