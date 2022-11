El debate podría trabarse en los modelos 2010 y 2011 en cuanto a los plazos y beneficios que se puedan aprobar. Un dato: al 2010 le habían ya otorgado dos años de gracia, al 2011 uno adicional, y queda 2012 para darle 12 meses más.

Voces del sector taxista

Para los titulares de las chapas no alcanza ya que las terminales automotrices no están entregando los coches nuevos y sacar unidades sería dejar a pie a los licenciatarios. “Los que hoy tienen 7 años de antigüedad están yendo 4 veces al año a revisarse y es lo que quieren para los 2011. Pero nos aflige que a los que tengan un 2009 y están con un plan de financiación para un cero kilómetro y no se lo entregan los dejen tirados. Que les den al menos 3 meses de prórroga con un justificativo, como un autoplan. Si una inspección técnica los faculta a seguir andando, no debería ser impedimento el modelo en la realidad que hoy vivimos. Incluso a los remises que tienen una antigüedad de 5 años, les permiten andar con vehículos de 10 a 11 años”, razonó el referente de Catiltar, Marcelo Díaz, para aclarar: “Todos queremos dar un buen servicio, pero se debe resolver el tema económico”.

Como ya informó La Capital hace un mes, hay unos tres taxis modelo 2008 dando vueltas por Rosario, 33 modelo 2009, 85 autos modelo 2010 y otros 156 del 2011, y unos 300 del 2012. Más de 260 que están “vencidos” de acuerdo a la normativa vigente, pero que pueden sortear las fiscalizaciones merced a las prórrogas otorgadas por el parlamento local. Muchos de estos permisos de extensión fueron por un año y luego por otros 6 meses. Algunos caducan en junio próximo, como en el caso de los 2009.

Es decir que el debate se centrará entre los casi 540 coches modelos 2010, 2011 y 2012. La otra treintena tendrá la baja automática, según plantean desde las bancas del Concejo. Y los 85 coches bajo la lupa del 2010 algunos legisladores quieren una revisión cada 6 meses de la prórroga con al menos dos visitas al Cita. Los modelos 2011 y 2012 quedarían bajo el paraguas de un año más por la falta de crédito y las demoras en la entrega de las unidades a estrenar.

Como se viene charlando entre las bancas y con los taxistas, sobran los motivos para estirar los plazos de vida útil: pospandemia, inflación, créditos inalcanzables, costos por las nubes y trabas para comprar un coche nuevo.

El proyecto de avejentar la flota por estas razones había ingresado en octubre a Servicios Públicos del cuerpo deliberativo y fue avalado por las cámaras de titulares de licencias. Varios ediles entienden que hay argumentos pero impactarán en la calidad.

En el tintero legislativo quedó en el Congreso la exención del IVA que está trabada para la compra de unidades. Mientras se estiran los plazos de los coches “viejitos”, el municipio tiene por delante la incorporación de otras 500 nuevas chapas, de las cuales unas 50 ya están en las calles. Pero no se avanza a la velocidad estimada a comienzos de año.

Para encontrar argumentos de estas nuevas prórrogas, cabe recordar que en cada estudio técnico del Ente de la Movilidad afloran siempre los mismos factores. Se trata de aumento marcado del precio del GNC , repuestos a precio dólar, paritaria de los choferes y la “utopía” del cero kilómetro. En la actualidad, equipar un taxi cero kilómetro tiene un costo cercano a los 4 millones de pesos y 8 meses para la entrega.

Jugada en pinzas

Por eso será una jugada en pinzas. Primero las nuevas prórrogas. Y a partir de la semana que viene, se instalará el pedido de un nuevo aumento en la bajada de bandera. Ya hubo dos subas a lo largo del año, en dos tandas de un 35 por ciento. Pero a este 70 por ciento se le pretende sumar entre un 20 y un 25 por ciento adicional en diciembre, al igual que ocurre en Capital Federal. Todo se repite. Primero la solicitud de un nuevo estudio de costos del Ente de la Movilidad y, en función de estos números, buscar una tarifa “política” o “pagable”. Ahora, empezó el tiempo de las muñecas legislativas, y los plazos para atemperar el humor social.