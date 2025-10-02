La Capital | La Ciudad | arzobispo de Rosario

El arzobispo de Rosario es nuevo consultor del Vaticano: "Fue una sorpresa, me siento muy honrado"

Monseñor Eduardo Martín fue designado por el Papa León XIV en la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo.

2 de octubre 2025 · 10:06hs
El arzobispo de Rosario Eduardo Martin tendrá una nueva función en el Vaticano.

El arzobispo de Rosario Eduardo Martin tendrá una nueva función en el Vaticano.

Eduardo Eliseo Martín, arzobispo de Rosario, fue designado por el Papa León XIV como consultor de la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo, un organismo dependiente del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos.

"Para mí fue una sorpresa enorme, me siento muy honrado que el Papa haya tenido en cuenta mi persona para contribuir a ese diálogo entre la Iglesia Católica y el judaísmo", dijo Martin a La Red Rosario.

Respecto de su tarea concreta, destacó que es un camino que la Iglesia viene transitando con el judaísmo, sobre todo en los último 60 años, desde el Concilio Vaticano II.

>> Leer más: El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El mensaje de la Iglesia

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) celebró la noticia y le envió una carta a Martín expresando su alegría por la designación y el acompañamiento fraterno en esta nueva responsabilidad.

“Rezamos para que sea para vos un ámbito fecundo de encuentro y de diálogo, y un aporte concreto al camino de la paz y de la unidad entre los pueblos y religiones”, expresaron, y concluyeron: “Te acompañamos con nuestra oración y afecto, confiando a la Virgen María tu ministerio y esta nueva misión que la Iglesia te encomienda”.

>> Leer más: El Papa León XIV defendió el matrimonio entre hombre y mujer y criticó "la libertad de quitar vida"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EpiscopadoArg/status/1973053613707530487&partner=&hide_thread=false

La trayectoria de monseñor Eduardo Martín

Eduardo Eliseo Martín nació en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el 26 de diciembre de 1953.

Hizo sus estudios primarios y secundarios en la misma ciudad natal. Comenzó los estudios universitarios en la especialidad de química, pero tuvo que interrumpirlos al ingresar al Seminario Metropolitano Nuestra Señora, de Santa Fe. Realizó los estudios superiores en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA).

Fue ordenado sacerdote el 26 de diciembre de 1980 en la catedral de Venado Tuerto, por el obispo diocesano, monseñor Mario Picchi SDB.

Tras su ordenación sacerdotal fue designado vicario parroquial de la Inmaculada Concepción, catedral de Venado Tuerto. En marzo de 1981 fue designado párroco de San Cayetano, de Venado Tuerto, hasta mayo de 1987, fecha en la que se le pide que ofrezca su ministerio como formador y profesor de Pedagogía y Filosofía en el Seminario Mayor de La Plata, tarea que ejerce hasta diciembre de 1989.

En enero de 1990 regresó a su ciudad cuando el obispo de Venado Tuerto, monseñor Paulino Reale, lo designó vicario general, cargo en el que fue confirmado por el actual obispo, monseñor Gustavo Arturo Help.

Estando en esa tarea eclesial es designado también párroco de la catedral de la Inmaculada Concepción, desde diciembre de 1993 hasta mayo de 2006.

El 21 de febrero de 2006 el papa Benedicto XVI lo designó obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto. Su ordenación episcopal tuvo lugar en el estadio del Olimpia Básquetbol Club, de Venado Tuerto, en una solemne celebración eucarística presidida por monseñor Paulino Reale, entonces obispo emérito de Venado Tuerto, quien actuó como consagrante principal, y los co-consagrantes fueron monseñor Gustavo Arturo Help, obispo diocesano de Venado Tuerto, y monseñor Guillermo José Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca.

Además de los cargos y oficios mencionados, fue profesor de Filosofía en el Instituto Santa Rosa; profesor de Teología y Política Social en el Instituto Católico de Enseñanza Superior; profesor en la subdelegación de la Universidad del Salvador; asesor eclesiástico del Grupo de Profesionales Católicos; asesor del Movimiento Jornadas de Vida Cristiana y del Movimiento de Cursillos de Cristiandad; Asesor de la Junta de Educación Católica de la diócesis venadense y miembro de la Fraternidad de Comunión y Liberación, todos en la diócesis de Venado Tuerto.

En 2014, a los 61 años y siendo obispo de Villa de la Concepción del Río Cuarto, fue nombrado por el Papa Francisco como nuevo arzobispo de Rosario.

