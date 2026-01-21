La Pascua llega con regalo en 2026: cuándo cae y por qué será un fin de semana extra largo

La celebración de este año caerá en una fecha especial para Argentina y será una nueva oportunidad para viajar o tener un descanso extra

La llegada de un nuevo fin de semana largo ayuda a sobrellevar la rutina, pensando en cuándo será el momento para tener un descanso extra. Si bien el próximo será el de carnaval , muchos ya se preguntan cuándo cae el fin de semana largo de Pascua este 2026 .

La particularidad de los últimos años es que, en Argentina, el Viernes Santo , en el marco de la Pascua, se dio muy cercano al feriado del 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas .

Este año, ambas fechas estarán todavía más cerca y hasta llegarán a conformar un fin de semana extra largo, a diferencia de la Pascua de años anteriores.

En el calendario de feriados para este 2026, el gobierno nacional marcó que las Pascua serán durante el primer fin de semana de abril .

De esta manera, el viernes 3 de abril será Viernes Santo, considerado feriado inamovible. Sin embargo, se unirá al jueves 2 de abril, que también es feriado inamovible, para conformar un fin de semana extra largo en el inicio del cuarto mes del año.

De esta manera, el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril serán ambos feriados, independientes entre sí, pero que estipulan un nuevo fin de semana largo.

Cuándo es el fin de semana largo de Carnaval 2026

Antes de esa fecha, habrá otro fin de semana largo: el de carnaval, programado para el lunes 16 y el martes 17 de febrero de 2026.

Un mes después, ciertas actividades también gozarán de otro fin de semana largo con motivo del Día de la Memoria, que se conmemora el martes 24 de marzo. A ese día se le suma el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos, figura que contempla que la decisión del empleador es la que vale al momento de decidir si se trabaja o no.

>> Leer más: Feriados en 2026: confirmaron tres días no laborables para fines de semana extralargos

Todos los fines de semana largos en 2026

Además del fin de semana largo por los feriados de carnaval, el resto de los días de descanso confirmados en el calendario se enlazan con las siguientes fechas inamovibles:

Jueves 2 de abril y viernes 3 de abril , feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo

, feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y feriado de Viernes Santo Viernes 1 de mayo, feriado del Día del Trabajador

feriado del Día del Trabajador Lunes 25 de mayo, feriado del Día de la Revolución de Mayo

feriado del Día de la Revolución de Mayo Lunes 17 de agosto, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre, feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural Viernes 20 de noviembre, feriado del Día de la Soberanía Nacional

feriado del Día de la Soberanía Nacional Viernes 25 de diciembre, feriado de Navidad

>> Leer más: Calendario escolar 2026: con la meta de los 190 días, las clases arrancan el 2 de marzo

Por otra parte, el decreto 614/2025 habilita al gobierno a fijar un feriado en el lunes inmediato posterior o el último viernes previo de una fecha trasladable si es sábado o domingo, aunque en 2026 no hay días que coincidan con esta definición. No obstante, en las próximas semanas pueden sumarse otro fin de semana largo a la agenda si se modifica la correspondencia del feriado del miércoles 17 de junio de 2026 por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.