Eduardo Martín presidirá la misa que se hará en Rosario en honor al Papa Francisco

Para esta misa, el arzobispado indicó que se puede llegar a la capilla de la zona norte en cinco líneas de colectivo: 102, 144, 153 bandera negra y el 107, tanto bandera roja como bandera negra.

Tras el funeral, Francisco descansa en la basílica de Santa María la Mayor

Tras una misa en la Plaza de San Pedro a la que asistieron unos 50 líderes mundiales y una multitud de fieles, el Papa Francisco fue sepultado en la basílica de Santa María la Mayor. A la ceremonia asistió el presidente Javier Milei, quien estuvo acompañado por la comitiva argentina.

El Papa Francisco fue sepultado en una ceremonia privada en la basílica de Santa María la Mayor, su basílica preferida. La tumba se encuentra detrás de una barrera de madera, que él mismo eligió para estar cerca de la imagen de la Virgen María que veneraba y ante la que solía rezar.

El pontífice argentino había expresado su deseo de no ser enterrado ni en la Basílica de San Pedro ni en sus grutas. A la ceremonia del entierro asistieron los principales cardenales y algunas personas cercanas a Bergoglio.

Francisco y Rosario

Martín resaltó que Francisco siempre se acordó de Rosario: "En el año Mariano, cuando se cumplían los 250 años de la imagen de la Virgen del Rosario, nos envió un video desde Roma. Y el año pasado, en plena crisis de violencia en la ciudad, nos mandó un mensaje muy importante. Nos pidió que crezcamos en comunidad, que dialoguemos, que busquemos la paz y trabajemos juntos. Él decía que ese es el mejor modo de combatir la violencia".

A su vez, manifestó su tristeza porque no haya podido venir a la Argentina: "No dependía de nosotros. Pero la muerte no es el final, sino la Pascua. Él ahora ha hecho su Pascua. Fue recibido por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por la Virgen, de quien era muy devoto. Su muerte nos entristece, pero nos consuela la esperanza de la feliz resurrección".