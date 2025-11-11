Alerta meteorológico para este martes: qué pasará con la Fiesta de Colectividades

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y lluvias. Las precipitaciones comenzarían después de las 18 y hay alerta amarillo

Una vez más, las lluvias acechan la Fiesta de Colectividades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó altas temperaturas y lluvias para este martes . Las precipitaciones comenzarían después de las 18 y hay alerta amarillo para la noche en toda la región. Desde la organización de la Fiesta de Colectividades todavía no determinaron si la jornada se suspende o continúa con normalidad.

El Concejo de Colectividades se reunirá este martes a las 16 horas para definir si el gran evento rosarino se lleva adelante con normalidad a pesar del pronóstico y el alerta amarillo para toda la región. En la convocatoria estará presentes representantes de todas las partes involucradas en la organización de la Fiesta de Colectividades, quienes evaluarán las condiciones meteorológicas actualizadas para tomar una decisión al respecto.

Tal como adelantó el SMN, las altas temperaturas permanecerán en la ciudad, pero a su vez se pronosticaron lluvias y un alerta amarillo. Para este martes se ha emitido una alerta amarilla ante la previsión de lluvias intensas en buena parte de la provincia de Santa Fe. Las precipitaciones comenzarían después de las 18 . Antes, el cielo brindará una tarde despejada.

Aunque la alerta amarilla indica cierta intensidad en las lluvias, la tormenta no ahuyentará al calor. Durante el martes, la temperatura máxima podrá llegar a 29 grados , convirtiéndolo en uno de los días más calurosos de la semana.

Cómo continúa la semana

Las máximas cercanas a los 30 grados serán una constante que marcará toda la semana en Rosario y alrededores.

Después de la tormenta del martes, el miércoles presentará una máxima de 26 grados con cielo parcialmente nublado pero sin la continuación de lluvia.

El jueves, el sol volverá a brillar con intensidad pero la temperatura máxima se mantendrá en 26 grados para dar un respiro a la población. Ya el viernes la temperatura llegará a los 28 grados y el cielo despejado tornará indispensable la búsqueda de sombra.