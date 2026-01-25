La Capital | Salud | cáncer

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

En el mes de la concientización sobre el cáncer de cuello uterino, un abordaje sobre el desarrollo de esta enfermedad y las principales herramientas para su detección temprana y prevención.

25 de enero 2026 · 09:01hs
¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

El cáncer de cuello uterino es uno de los cánceres más frecuentes en las personas con útero, luego del cáncer de mama y de colon. Esta enfermedad es causada casi en la totalidad de los casos por el Virus del Papiloma Humano (HPV/VPH). Este virus también es responsable de las verrugas en el ano y los genitales, así como de otros cánceres en distinta magnitud, tales como el cáncer de ano, vulva, vagina, pene y faringe.

La infección por HPV es muy común entre los adultos y puede contraerse a lo largo de la vida a través del contacto sexual. Es tan frecuente que 1 de cada 8 personas se infectará en algún momento de su vida con este virus. Sin embargo, hasta el 90% de estas infecciones serán combatidas y eliminadas por el sistema inmunológico”, comenta la Dra. María Alejandra Di Gregorio, integrante del Servicio de Ginecología de Grupo Gamma.

Cuando las infecciones no son eliminadas, es posible que se desarrollen lesiones precancerosas en el cuello uterino, las cuales, si no son detectadas, pueden evolucionar hacia un cáncer a lo largo de los años. Dado que este proceso ocurre de manera progresiva, es posible diagnosticar tempranamente estas lesiones y tratarlas para evitar el desarrollo del cáncer. La especialista advierte que es muy importante tener en cuenta que existen muchos tipos de HPV y que solo algunos de ellos tienen la capacidad de ocasionar cáncer de cuello uterino.

La vacunación como herramienta de prevención

“Actualmente contamos con herramientas eficientes para prevenirlo. En primer lugar, existe la vacuna contra el HPV, que previene la infección por los tipos de virus que producen verrugas en el ano y los genitales y por la mayor parte de los virus responsables del cáncer de cuello uterino”, explica la Dra. Di Gregorio.

En Argentina, desde el año 2011, la vacunación contra el HPV fue incluida en el calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Entonces, ¿quiénes deben vacunarse?

Niñas y niños a los 11 años, con una única dosis.

Personas entre 11 y 26 años trasplantadas, que viven con VIH o que presentan enfermedades autoinmunes y están por recibir tratamientos que disminuyan la respuesta del sistema inmune.

Además, quienes no hubieran recibido la vacuna gratuita y obligatoria en forma oportuna (niñas nacidas a partir del año 2000 y niños a partir del año 2006) aún están a tiempo de recibirla en vacunatorios del sistema de salud pública.

“Es fundamental consultar con la ginecóloga/o o profesional de confianza para la indicación del esquema de vacunación correspondiente”, aclara.

Consultada acerca de si una persona que no recibió la vacuna dentro del calendario de inmunizaciones de salud pública, puede vacunarse, la profesional explica que la infección por HPV, si bien es más frecuente en personas menores de 30 años, puede contraerse a lo largo de toda la vida, por lo que la vacuna continúa otorgando protección. Es importante tener en cuenta que la vacuna es preventiva y no tiene efecto comprobado sobre infecciones presentes al momento de la vacunación. Sin embargo, previene contra nueve tipos virales, lo que ofrece una protección amplia frente al HPV. En este sentido, insiste en la consulta con un profesional médico de confianza para la toma de decisiones.

¿Cuál es la importancia del control ginecológico en su prevención?

El cuello uterino se localiza en la porción inferior del útero y puede ser fácilmente visualizado durante la consulta ginecológica de control. “De esta manera, contamos con herramientas como el Papanicolaou (PAP), que permite la toma de una muestra de células del cuello uterino para el diagnóstico de lesiones precancerosas”, señala.

Además, el test de HPV es una prueba que permite detectar de forma aún más temprana estas lesiones. Ambos estudios se realizan durante la consulta ginecológica y no son invasivos ni dolorosos.

Otras formas de prevención

La especialista comparte cuáles son los hábitos que permiten prevenir esta enfermedad: “Es de gran importancia llevar un estilo de vida saludable, evitando el hábito de fumar, ya que este aumenta notablemente la probabilidad de que el sistema inmune no logre eliminar el HPV y, en consecuencia, se desarrollen lesiones precancerosas”.

El uso de preservativos, si bien previene la infección por HPV en aproximadamente la mitad o dos tercios de los casos, ayuda a evitar otras infecciones de transmisión sexual que pueden constituir una puerta de entrada para el virus.

“El cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible. Consultar anualmente a un profesional de confianza es el primer paso en el camino de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento temprano”, concluye la Dra. Di Gregorio.

Noticias relacionadas
Estrés, angustia, miedo. Sensaciones que se disparan en algunas pesonas que deben subir a un avión 

Miedo a volar: se incrementan los casos en la era de la ansiedad

El alto consumo de comida no saludable puede ser una de las causas de pubertad precoz 

Pubertad precoz: ¿el consumo alto de grasas puede ser el causante del aumento de casos?

el electrocardiograma digital que transforma el diagnostico prehospitalario

El electrocardiograma digital que transforma el diagnóstico prehospitalario

Levantarse por la noche y comer sin darse cuenta se inscribe dentro de las parasomnias

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Lo último

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Tecnología de vanguardia: Geely llega a Rosario de la mano de Pesado Castro

Vuelta a clases 2026: el control médico escolar, una instancia clave más allá del trámite

Vuelta a clases 2026: el control médico escolar, una instancia clave más allá del trámite

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

¿Se puede prevenir el cáncer de cuello uterino?

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Rosario busca ubicarse en la grilla nacional e internacional de turismo receptivo con eventos públicos y privados, y la modernización del aeropuerto

La agenda 2026 enciende expectativas para el turismo receptivo en Rosario

Por Alicia Salinas
La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Recelo y chicanas libertarias frente a la reforma electoral en Santa Fe

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

En vivo: Central no pudo aguantarlo y Belgrano se lo dio vuelta en un minuto

Ovación
Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

Jaminton Campaz le aportó algo de claridad a una noche negra para Central

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

A Central las luces se le apagaron sobre el final y debutó con una derrota ante Belgrano

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Penal para Central, gol de Ángel Di María y una discusión que otra vez será eterna

Policiales
Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

La historia de Rosario muestra cosas inesperadas: un tanque de combustible, túneles y pelotas de tiento

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo
La Región

Crisis en Lácteos Verónica: trabajadores movilizados y 700 puestos en riesgo

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía
La Ciudad

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país
La Ciudad

En pleno consumo récord de huevos, Santa Fe se mantiene como cuarto productor del país

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas
La Ciudad

Plan de Calles 2026: arrancaron las obras en Pellegrini y continúan en otras avenidas

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores
Economía

El puerto de Rosario creció 63% en 2025 y alcanzó récords históricos en cargas y contenedores

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Por Carina Cabo / Dra. en educación (UNR)
Opinión

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Educación

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad
Policiales

Agresión en un jardín de Villa Constitución: imputaron a las docentes, pero quedaron en libertad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario
La Ciudad

Hallazgo bajo la plaza 25 de Mayo: cómo eran los antiguos surtidores en Rosario

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación