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Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

La capacidad hotelera superó el 70 por ciento durante el último fin de semana y se mantuvo en 50 durante los días previos al acto central

22 de junio 2026 · 12:47hs
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Día de la Bandera en Rosario. Desde el municipio dicen que la ocupación hotelera superó el 70 por ciento durante el fin de semana

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Día de la Bandera en Rosario. Desde el municipio dicen que la ocupación hotelera superó el 70 por ciento durante el fin de semana

La secretaria de Turismo y Deportes de la Municipalidad, Alejandra Mattheus, presentó un balance del movimiento de visitantes que tuvo la ciudad durante la “Semana de la bandera” y el gran acto que se realizó el sábado en el Monumento, celebración que tuvo como puntos fuertes de atracción las visitas del presidente Javier Milei y del cantante Abel Pintos, quien cerró la jornada con un recital multitudinario de espaldas al río Paraná.

En declaraciones a la prensa, Mattheus expresó en primer lugar que durante la semana previa al acto en el Monumento “más 30 mil chicos llegaron a la ciudad para participar del acto de promesa de lealtad a la bandera, provenientes de 700 escuelas de todo el país”, y que durante todo el fin de semana (con el acto protocolar y la gran fiesta popular después) “el promedio de ocupación hotelera superó el 70 por ciento”.

Según funcionaria municipal, todo el movimiento de visitantes que se registró durante la semana “generó un derrame económico de más de 3.600 millones de pesos. Tuvimos un promedio de 70 por ciento de ocupación durante un fin de semana, que no era largo porque el feriado cayó sábado. Por eso creemos que tuvimos un buen nivel de ocupación en la ciudadm y superamos el 50 por ciento durante la semana”.

Rosario, epicentro del turismo estudiantil

Mattheus agregó que desde la Municipalidad “se van a programar actos de promesa de lealtad a la bandera en agosto, septiembre y octubre como parte del 'Programa Sí, Prometo'. El sitio web para reservas de turnos ya está funcionando y estamos trabajando con escuelas de todo el país y con agencias de turismo educativo. La idea es que convertir esto en un nuevo programa para que Rosario sea el epicentro del turismo estudiantil”.

>> Leer más: Más de 350 mil personas celebraron el Día de la Bandera entre asado, folklore y el show de Abel Pintos

“Los chicos de cuarto grado estudian la historia de la bandera. Por eso la intención es extender los actos de promesa de lealtad pero sumando distintas ofertas culturales. Tenemos más de 50 circuitos armados para que no solo vengan al acto de promesa, sino que tengan garantizado el acceso a los distintos espacios culturales que tiene la ciudad”, agregó.

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