Día del Preservativo: entregan condones y realizan pruebas de VIH gratis en Rosario

El doctor Miguel Pedrola es director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF y en diálogo con La Capital, señaló que a nivel país, a partir de los informes elaborados por AHF “se viene detectando una disminución del uso del preservativo a lo largo de los últimos años. En la última década fue disminuyendo de un 35 por ciento a menos del 15 por ciento en la población en general. Y cuando tomamos lo que llamamos como población clave, que son las que tienen más prevalencia de VIH (hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres y hombres trabajadores sexuales, usuarios de drogas endovenosas, personas trans), en las que uno esperaría tener un cien por ciento de adhesión al uso del preservativo, solo encontramos en promedio un 33 por ciento”.

preservativos.jpeg Hoy es el Día Internacional del Preservativo. El condón es el medio más efectivo para prevenir infecciones de transmisión sexual.

"Esos son números muy bajos y nos ponen en alerta, y explican el porqué del aumento de otras infecciones de transmisión sexual como, por ejemplo, la sífilis que aparece en todos los informes porque es de denuncia obligatoria, con más del 50 por ciento en el último año. Esos son datos a nivel país, pero en Rosario pasa exactamente lo mismo. Y otras infecciones de transmisión sexual que no son de denuncia obligatoria que vienen creciendo en números alarmantes como la gonorrea, el HPV y el herpes”, afirmó Pedrola.

El experto aseguró que el crecimiento en el número de contagios de esas enfermedades “se debe exclusivamente al uso del preservativo. Y eso a su vez tiene que ver con múltiples variables. Por ejemplo, falta de campañas de promoción el uso de condón, la falta de educación sexual integral en forma homogénea en todas las escuelas, el costo del preservativo y la disminución de la distribución gratuita de preservativos por parte de la salud pública”.

Pedrola remarcó también que la concientización en el uso del preservativo “es un tema que debe ser tomado desde el punto vista de política pública de salud que no le corresponde solamente a gobiernos nacionales, sino también a los provinciales y municipales. Entre todos deben definir cuáles son las acciones a llevar adelante y que hace mucho tiempo no se llevan a cabo. Esto no viene desde hace un año solamente. Hace diez años que viene disminuyendo el uso de preservativos y no pasa nada”.

“El aumento de las infecciones de transmisión sexual vienen aumentando hace diez años. Mil quinientas personas mueren por año por sida desde hace más de una década. Si uno lee todos los boletines oficiales verá que siempre tenemos 1.500 personas que fallecen por sida. Ese debería ser un alerta importante para todos los funcionarios no solo nacionales. Esto debe llegar a todos aquellos que tengan relación con las políticas públicas de salud”, subrayó el director científico para Latinoamérica y el Caribe de AHF.

Pedrola agregó que “no se sabe el número exacto de personas con VIH. El boletín oficial plantea que el 60 o 65 por ciento que acceden a los tratamientos por VIH están por tratamiento en el sistema público de salud. El panorama es complejo y es necesario que se vuelva a hablar de preservativo, de prevención y otras cuestiones que nos estamos olvidando”.

Contagios a nivel mundial

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel global, más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contraen una infección de transmisión sexual (ITS) cada día. El número es de 200 mil para la región de América Latina y El Caribe. A pesar de los números tan altos, los expertos aseguran que el uso del condón está disminuyendo en muchas regiones, ya sea por falta de acceso, tabúes acerca de la salud sexual, o simplemente porque las personas se resisten a usarlo.

En el comunicado difundido por AHF de Argentina, en nuestro país, los miembros de poblaciones claves, es decir, que pertenecen a grupos con mayor prevalencia de VIH e ITS, se observó que en promedio sólo el 33% utiliza el preservativo siempre, cuando, por su exposición al riesgo, deberían tener un uso cercano al 100%.

También se observó un mayor uso en mujeres trabajadoras sexuales (63%), siendo los varones que tienen sexo con otros varones el más bajo (23%).