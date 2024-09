Ante el poco uso de los preservativos lanzan la campaña "Forremos la primavera"

Un relevamiento realizado por esta ONG durante el 2023 en los centros comunitarios de salud sexual de esta entidad, que incluyó a Rosario, reveló que casi la totalidad de los jóvenes de entre 14 y 24 años a los que se les diagnosticó VIH y/o sífilis no usaban preservativos la mayoría de las veces que tenían relaciones. Los contagios no se produjeron, entonces, por un "descuido" sino por conductas de riesgo sostenidas en el tiempo.

Por una vida sexual plena y cuidada

El incremento de los casos de sífilis en la población es un dato sanitario que encendió el alerta en salud pública en el país.

Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo de AHF Argentina dijo que "trabajar de manera conjunta con todos los eslabones de la sociedad es clave para concientizar a todas las personas, en especial a los jóvenes. Sacarles el tabú a estos temas y que puedan acceder a la información necesaria para vivir una vida sexual plena y cuidada".

"Desde el comienzo de la vida sexual las personas pueden estar expuestas a infecciones. Para decidir cómo cuidarse, es fundamental que los jóvenes tengan acceso a la educación sexual integral (ESI). Al conocer las diferentes vías de prevención, podrán elegir voluntariamente con cuáles se sienten más cómodos y seguros", puntualizó.

esi.jpg

Falta de acceso a los preservativos

Pedrola, a su vez, hizo referencia a que la situación económica es otra de las variables que influye en el incremento de las ITS. "Ante todo hay que tener en cuenta que de por sí los jóvenes tienen una disminución del umbral de riesgo y se exponen más. La falta de educación sexual es otro aspecto relevante y hay que agregar que ya no hay fácil acceso al preservativo, por sus costos, y porque a diferencia de otros años en salud pública no se distribuyen o los jóvenes van a los centros de salud y no los consiguen, no hay".

Desde AHF destacaron que las infecciones "no generan inmunidad una vez contraídas" por lo cual una persona puede adquirir reiteradas veces una misma infección. Además "no todas las ITS presentan síntomas, molestias o heridas visibles. Algunas son fácilmente curables si se detectan y se tratan a tiempo, de esta manera se evitan consecuencias graves para la salud".

Se recomienda, por lo tanto, realizarse exámenes de manera regular para detectar estas enfermedades y prevenir su transmisión.