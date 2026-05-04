Leve repunte en la actividad económica de Santa Fe, pero aún sin señales firmes de recuperación

El índice elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe registró una suba mensual de 0,1%, y una caída interanual de 1,2%. Persisten la debilidad del consumo y del empleo

Actividad económica. El patentamiento de vehículos nuevos creció 2,6% mensual —tercer avance consecutivo—, aunque aún se ubica 3,1% por debajo del nivel de febrero de 2025.

La actividad económica de la provincia de Santa Fe registró una suba del 0,1% en febrero respecto del mes anterior, y recortó la contracción interanual a 1,2%, pero la leve mejora mensual todavía no implica señales claras de un cambio de tendencia, de acuerdo con el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.

El reporte señala que, si bien la dinámica contractiva se atenuó levemente, el escenario general continúa marcado por la debilidad. “ Los resultados de febrero son aún insuficientes para implicar un cambio de tendencia ”, advierte el estudio. Es que se trata de un proceso de recuperación “lento y heterogéneo”, condicionado por el bajo dinamismo del consumo, un mercado laboral estancado y expectativas empresarias frágiles en un contexto macroeconómico desafiante.

En términos desagregados, seis de los ocho componentes del ICA-SFE exhibieron variaciones mensuales positivas, aunque en su mayoría de escasa magnitud. Solo dos series mostraron mejoras en la comparación interanual, lo que confirma la persistencia de un contexto recesivo.

El impulso principal provino nuevamente del consumo de bienes durables. El patentamiento de vehículos nuevos creció 2,6% mensual —tercer avance consecutivo—, aunque aún se ubica 3,1% por debajo del nivel de febrero de 2025. En la misma línea, el consumo de cemento aumentó 2,2% en el mes, con una caída interanual de 1,6%, evidenciando en ambos casos un recorte de las bajas previas.

Las ventas en supermercados de grandes cadenas también mostraron una leve mejora mensual del 0,4%, traccionadas por rubros como carnes, alimentos preparados y productos frescos. Sin embargo, el indicador sigue en terreno negativo en la comparación interanual, con una contracción del 3,3%.

El empleo en la provincia

En el frente laboral, los puestos de trabajo registrados crecieron apenas 0,1% mensual, en un contexto de estancamiento del empleo privado que fue parcialmente compensado por el sector público. En términos interanuales, el incremento fue de 0,4%. Por su parte, la masa salarial real se mantuvo prácticamente sin cambios en el mes y acumuló una caída del 2,7% respecto de un año atrás.

Más crítico resulta el comportamiento de la demanda laboral, indicador vinculado a las expectativas de contratación. En febrero registró una caída mensual del 5,8%, impulsada por una fuerte baja en el aglomerado Rosario, y un retroceso interanual del 17,1%, reflejando el deterioro en las perspectivas empresarias.

En cuanto a los recursos fiscales, la recaudación provincial creció 0,1% mensual, impulsada por impuestos patrimoniales como Inmobiliario y Patente Automotor, mientras que los envíos por coparticipación nacional mostraron una disminución. En la comparación interanual, los ingresos totales cayeron 0,9%.

La producción industrial, en tanto, registró un incremento mensual del 0,3% y se ubicó 1,6% por encima del nivel de febrero de 2025, en un contexto de marcada volatilidad.

Señales mixtas en la industria

Entre los indicadores complementarios, el consumo de gas industrial aumentó 1,1% mensual, acumulando siete meses consecutivos de crecimiento. Sin embargo, en términos interanuales cayó 1,9% y se mantiene lejos de sus máximos históricos. El consumo de hidrocarburos líquidos, por su parte, continuó en expansión y acumula dieciséis meses de crecimiento interanual, sin señales de desaceleración.

La actividad frigorífica mostró un comportamiento positivo. La faena agregada de bovinos, porcinos y aves creció 0,2% mensual y 2,9% interanual. Se destacó el dinamismo del segmento porcino, impulsado por exportaciones y consumo interno, así como la tendencia favorable del sector aviar. En contraste, la faena bovina continúa evidenciando una moderación en su ritmo.

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En marzo, la molienda de soja y girasol registró una suba mensual desestacionalizada cercana al 0,5% y un crecimiento interanual del 6,9%. Se destacó particularmente el volumen de girasol, que alcanzó el nivel mensual más alto desde 1993 en la provincia.

Por último, la producción de maquinaria agrícola creció alrededor de 1% mensual en marzo y acumuló una expansión del 7,8% en el primer trimestre del año. No obstante, el nivel de actividad permanece 13,5% por debajo del registrado en igual mes de 2025.