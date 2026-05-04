La Capital | Policiales | Homicidios

Caen los homicidios: la provincia asegura que el primer cuatrimestre de 2026 marca el mínimo en dos décadas

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos en los primeros cuatro meses del año, frente a los 156 de 2023. La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó la baja a un plan de seguridad sostenido

4 de mayo 2026 · 18:09hs
La vocera del gobierno provincial

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes.

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2026, la cifra más baja de los últimos 20 años. “Es el resultado de un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, afirmó la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno.

En ese marco, la funcionaria subrayó el contraste con el escenario heredado. Recordó que en 2023 -último año de la gestión peronista en la Nación y en la Provincia- se registraron 156 homicidios en el mismo período y sostuvo que la actual caída “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”. Según planteó, la estrategia oficial combina presencia territorial, inteligencia criminal y un esquema de rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía.

En perspectiva comparada, los registros más altos para el mismo período corresponden a 2014, con 172 homicidios, y a 2023, con 156. En los años posteriores se observa una tendencia descendente: 84 en 2024 y 80 en 2025. “Se evidencia una caída pronunciada de los homicidios dolosos en toda la provincia”, subrayó Coudannes, quien vinculó los resultados con las políticas de seguridad implementadas por la actual gestión.

En ese sentido, la vocera también respondió a cuestionamientos formulados en el pasado. Mencionó las declaraciones del entonces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que el narcotráfico “había ganado la calle”, y formuló críticas del exministro provincial Marcelo Sain, responsable del área en la gestión de Omar Perotti. “Los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación y rendir cuentas a los santafesinos”, afirmó.

A nivel territorial, el departamento Rosario registró 31 homicidios en el primer cuatrimestre de 2026, lo que supone 19 menos que en el mismo período de 2025 (50). En 2024 se contabilizaron 47 casos; en 2023, 105; en 2020, 70; y en 2014, 104. Por su parte, el departamento La Capital registró 10 homicidios en el período analizado, ocho menos que en 2025 (18). En 2024 se registraron 19 casos; en 2023, 27; en 2020, 39; y en 2014, 54.

>>Leer más: Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por el homicidio de su hermano

Derribo de búnkeres

En paralelo, Coudannes destacó el avance de la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en el territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por la actual gestión. El operativo se realizó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

“Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión”, explicó la vocera. Asimismo, señaló que la política de persecución del narcomenudeo se complementa con el cierre, reutilización y recuperación de los espacios intervenidos. Y criticó a sectores de la Justicia y de la política que en su momento mostraron desconfianza con el impacto que podía tener el hecho de que la Provincia persiga los casos de menudeo: “Que vayan a hablar con los vecinos de los búnkeres derribados, a ver qué opinan”, marcó.

Amenazas a escuelas

Por último, la funcionaria se refirió a la disminución de las amenazas a establecimientos educativos. Según indicó, la implementación del cobro de resarcimientos por los operativos derivados de estas intimidaciones tuvo un impacto disuasorio.

“El jueves de la semana pasada se registraron solo seis llamados -cuatro en Rosario y dos en Santa Fe-, y durante el fin de semana se realizaron 11 notificaciones para el recupero de gastos”, detalló. Además, precisó que durante la mañana de este lunes no se registraron llamados vinculados a amenazas en escuelas.

En ese sentido, Coudannes sostuvo que los datos “reflejan la efectividad de las políticas encaradas por el Gobierno provincial en articulación con la Justicia”.

Noticias relacionadas
Los ladrones fueron captados de frente por una cámara de vigilancia de la cuadra de Los Naranjos al 3000 de Granadero Baigorria, donde ocurrió el ataque.

Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos. 

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

El hombre denunciado quedó demorado en la comisaría de Pérez.

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

El joven era intensamente buscado por su familia. 

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Ver comentarios

Las más leídas

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

Lo último

Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar

Un avión de pequeño porte se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

Un avión de pequeño porte se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Giselle fue operada por lesiones internas y evoluciona fuera de peligro en un sanatorio céntrico. El delantero canalla logró rescatar del agua a su esposa y a su hija después de que la embarcación se descontrolara.

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná
En vivo: Newells cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto
Ovación

En vivo: Newell's cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto

Pity Álvarez irá a juicio por homicidio y deberá pedir permiso para su show de este sábado en Rosario
Información General

Pity Álvarez irá a juicio por homicidio y deberá pedir permiso para su show de este sábado en Rosario

Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones
Política

Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos
Policiales

Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Rosario despide a Augusto Pantarotto, gran maestro de la arquitectura
La Ciudad

Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Los clásicos de las inferiores de la Asociación Rosarina tuvieron un claro ganador

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Choque frente a Tribunales: murió un policía que participaba en un traslado de órganos

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Libertad por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La especial despedida al policía que murió en un choque al custodiar traslado de órganos

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

La esposa de Marco Ruben sigue internada tras un accidente de lancha en el Paraná

Ovación
En vivo: Newells cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto
Ovación

En vivo: Newell's cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto

En vivo: Newells cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto

En vivo: Newell's cierra el semestre en Vélez con el objetivo de alargar el invicto

Los más y los menos después del paso de la Fórmula 1 por Miami, con Franco Colapinto entre los top

Los más y los menos después del paso de la Fórmula 1 por Miami, con Franco Colapinto entre los top

Primera C: Argentino lo tenía, se durmió en el final y Centro Español no perdonó

Primera C: Argentino lo tenía, se durmió en el final y Centro Español no perdonó

Policiales
Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven
POLICIALES

Homicidio en Empalme Graneros: quedó preso acusado de matar a un joven

Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Brutal robo en Granadero Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos

Caen los homicidios: la provincia asegura que el primer cuatrimestre de 2026 marca el mínimo en dos décadas

Caen los homicidios: la provincia asegura que el primer cuatrimestre de 2026 marca el mínimo en dos décadas

Un joven fue imputado por el crimen de Marito Pino, vinculado a la banda Los Monos

Un joven fue imputado por el crimen de "Marito Pino", vinculado a la banda Los Monos

La Ciudad
El municipio prevé imponer probations para faltas graves al Código de Convivencia
LA CIUDAD

El municipio prevé imponer "probations" para faltas graves al Código de Convivencia

Rosario despide a Augusto Pantarotto, gran maestro de la arquitectura

Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura

Apareció la dueña del perro que frenó Central-Tigre y reveló que Coco es de Newells

Apareció la dueña del perro que frenó Central-Tigre y reveló que Coco es de Newell's

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

Santa Fe abrió la convocatoria para adoptar a 142 chicos y simplificó la inscripción al Ruaga

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero
Policiales

Pérez: detienen a un hombre que amenazó de muerte a su madre para exigirle dinero

La agroexportación endereza la liquidación de dólares con un dato elocuente sobre retenciones
Economía

La agroexportación endereza la liquidación de dólares con un dato elocuente sobre retenciones

Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%
La Ciudad

Rosario vivió un fin de semana largo a pleno: los hoteles tuvieron una ocupación del 70%

Las consultas en salud mental crecieron un 134%: Hay una grave crisis en nuestras comunidades

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las consultas en salud mental crecieron un 134%: "Hay una grave crisis en nuestras comunidades"

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del GP de Canadá de la Fórmula 1

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026
La Ciudad

Rosario ya tuvo 300 mil asistentes a grandes shows privados en lo que va de 2026

Qué se sabe sobre el crucero que partió desde Ushuaia donde hubo muertes por hantavirus
Información General

Qué se sabe sobre el crucero que partió desde Ushuaia donde hubo muertes por hantavirus

El tiempo en Rosario: lunes frío a la mañana y caluroso por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes frío a la mañana y caluroso por la tarde

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que tuvo un buen reparto en el Siempre Sale

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina
Información General

Habilitan la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina en Argentina

Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Invertir para no perder: las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la mesa de legumbres de Santa Fe se reúne en Rosario

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE
La Ciudad

Por 45 días habrá desvíos de colectivos en el centro de Rosario por obras de la EPE

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en el río Paraná es el de Joaquín Fiant, desaparecido el 17 de abril

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste
La Ciudad

Falleció ahogado un joven que hacía buceo en la pileta de un club de zona oeste

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso
Información General

Mujeres de la UCR acusan a la senadora Losada de poner en riesgo a víctimas de abuso

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia
Información General

Tres pasajeros murieron por un brote de hantavirus en un crucero que salió de Ushuaia

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Jorge Broun fue el destacado en el empate frente a Tigre

Newells viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera
Ovación

Newell's viajó este domingo con el retorno de Franco García y Bruno Cabrera

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico
La Ciudad

Open House Rosario invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico