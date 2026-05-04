Caen los homicidios: la provincia asegura que el primer cuatrimestre de 2026 marca el mínimo en dos décadas

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos en los primeros cuatro meses del año, frente a los 156 de 2023. La vocera provincial, Virginia Coudannes, atribuyó la baja a un plan de seguridad sostenido

La provincia de Santa Fe registró 48 homicidios dolosos durante el primer cuatrimestre de 2026, la cifra más baja de los últimos 20 años. “Es el resultado de un plan de seguridad sólido, con inversión, planificación y trabajo sostenido”, afirmó la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, durante una conferencia de prensa en la Sala Auditorio de la Casa de Gobierno.

En ese marco, la funcionaria subrayó el contraste con el escenario heredado. Recordó que en 2023 -último año de la gestión peronista en la Nación y en la Provincia- se registraron 156 homicidios en el mismo período y sostuvo que la actual caída “revierte niveles de violencia muy elevados en la provincia”. Según planteó, la estrategia oficial combina presencia territorial, inteligencia criminal y un esquema de rendición de cuentas permanente ante la ciudadanía.

En perspectiva comparada, los registros más altos para el mismo período corresponden a 2014, con 172 homicidios, y a 2023, con 156. En los años posteriores se observa una tendencia descendente: 84 en 2024 y 80 en 2025. “Se evidencia una caída pronunciada de los homicidios dolosos en toda la provincia”, subrayó Coudannes, quien vinculó los resultados con las políticas de seguridad implementadas por la actual gestión.

En ese sentido, la vocera también respondió a cuestionamientos formulados en el pasado. Mencionó las declaraciones del entonces ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que el narcotráfico “había ganado la calle”, y formuló críticas del exministro provincial Marcelo Sain, responsable del área en la gestión de Omar Perotti. “Los datos muestran que, con un método basado en planificación y control, es posible revertir la situación y rendir cuentas a los santafesinos”, afirmó.

A nivel territorial, el departamento Rosario registró 31 homicidios en el primer cuatrimestre de 2026, lo que supone 19 menos que en el mismo período de 2025 (50). En 2024 se contabilizaron 47 casos; en 2023, 105; en 2020, 70; y en 2014, 104. Por su parte, el departamento La Capital registró 10 homicidios en el período analizado, ocho menos que en 2025 (18). En 2024 se registraron 19 casos; en 2023, 27; en 2020, 39; y en 2014, 54.

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Derribo de búnkeres

En paralelo, Coudannes destacó el avance de la política de desarticulación de puntos de venta de droga. Este lunes se concretó el derribo del búnker número 116 en el territorio provincial, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por la actual gestión. El operativo se realizó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.

“Esta herramienta nos permite actuar sobre los puntos de venta de estupefacientes y forma parte de una estrategia sostenida desde el inicio de la gestión”, explicó la vocera. Asimismo, señaló que la política de persecución del narcomenudeo se complementa con el cierre, reutilización y recuperación de los espacios intervenidos. Y criticó a sectores de la Justicia y de la política que en su momento mostraron desconfianza con el impacto que podía tener el hecho de que la Provincia persiga los casos de menudeo: “Que vayan a hablar con los vecinos de los búnkeres derribados, a ver qué opinan”, marcó.

Amenazas a escuelas

Por último, la funcionaria se refirió a la disminución de las amenazas a establecimientos educativos. Según indicó, la implementación del cobro de resarcimientos por los operativos derivados de estas intimidaciones tuvo un impacto disuasorio.

“El jueves de la semana pasada se registraron solo seis llamados -cuatro en Rosario y dos en Santa Fe-, y durante el fin de semana se realizaron 11 notificaciones para el recupero de gastos”, detalló. Además, precisó que durante la mañana de este lunes no se registraron llamados vinculados a amenazas en escuelas.

En ese sentido, Coudannes sostuvo que los datos “reflejan la efectividad de las políticas encaradas por el Gobierno provincial en articulación con la Justicia”.