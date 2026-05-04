Santa Fe busca ordenar los accesos a puertos con un plan integral de obras

El gobierno de Santa Fe, los municipios de la zona portuaria y el sector privado acordaron avanzar en un esquema que mejore la infraestructura y reduzca el impacto urbano del tránsito pesado

El gobierno de Santa Fe junto a municipios y el sector privado delinean un plan para ordenar accesos a puertos y mejorar infraestructura.

La provincia de Santa Fe dio un paso hacia la organización y modernización de las rutas que conducen a las terminales portuarias del Gran Rosario, clave en la salida de exportaciones agroindustriales. Con el objetivo de ordenar la circulación, mejorar la infraestructura y reducir el impacto ambiental en las localidades atravesadas por el tránsito pesado , el gobierno provincial encabezó este lunes una reunión con intendentes y representantes del sector privado para avanzar en consensos.

El encuentro que se realizó en la sede de Gobernación en Rosario reunió a funcionarios provinciales, autoridades locales y dirigentes de la Bolsa de Comercio de Rosario. El eje fue delinear un circuito portuario moderno, con un plan de obras progresivo y criterios de sustentabilidad que mitiguen los problemas urbanos derivados del intenso flujo de camiones.

La iniciativa apunta a diseñar un esquema integral que incluya intervenciones largamente postergadas, como la construcción de rotondas, puentes y carriles adicionales, además de reforzar el mantenimiento de la red vial existente. El objetivo es que el plan quede plasmado en un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura provincial.

Durante el encuentro que lideró por el gobernador Maximiliano Pullaro , el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que la prioridad es unificar criterios para ordenar los accesos a los puertos. “La propuesta busca recuperar la infraestructura vial y desarrollar un plan de obras que garantice una circulación segura y eficiente para el gran volumen de camiones que ingresa a la región”, señaló.

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Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, subrayó la necesidad de construir una política de Estado en materia logística. “El circuito de ingresos a puertos debe ser el resultado de un acuerdo amplio y sostenido en el tiempo. Todos coincidimos en que los caminos por los que llega la producción no pueden seguir en estas condiciones”, afirmó.

El funcionario recordó que por los puertos santafesinos se despacha el 80% de los granos del país, lo que exige una mirada integral que combine infraestructura adecuada, servicios de calidad, normativa clara y gestión coordinada. En ese marco, planteó la creación de un sistema unificado de cobro, con asignación específica de fondos para obras, como herramienta para dar previsibilidad y mejorar la competitividad.

Una deuda histórica en infraestructura

Desde el gobierno provincial reconocieron que durante años faltó planificación y coordinación entre los distintos niveles del Estado, lo que derivó en obras insuficientes y en un sistema logístico ineficiente. Frente a ese diagnóstico, la actual gestión busca articular esfuerzos con municipios y actores privados para avanzar en un esquema común de financiamiento y ejecución de obras.

Enrico destacó que la reunión permitió alcanzar acuerdos en un clima de consenso. “Hay una decisión compartida de dar vuelta la página y avanzar hacia un circuito portuario moderno, con obras planificadas y menor impacto ambiental en las ciudades”, sostuvo.

El ministro también advirtió sobre los riesgos actuales en la circulación hacia los puertos y remarcó la urgencia de intervenir. “Hoy llegar a las terminales portuarias es, en muchos casos, una travesía riesgosa. Es momento de encarar las obras que están pendientes desde hace años y mejorar la fluidez del transporte”, afirmó.

El proyecto, que será elevado a la Legislatura en las próximas semanas, buscará establecer las bases para transformar el sistema de accesos portuarios en la provincia, con una visión de largo plazo orientada a la eficiencia logística y el desarrollo productivo.