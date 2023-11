Claves para entender el abuso sexual en las infancias

Finalmente es preciso decir que tenemos aun con las víctimas una profunda deuda desde la sociedad en su conjunto. Les sobrevivientes a este horror merecen que desde el campo social haya una transformación profunda, que el abuso sexual contra niñes y adolescentes tenga condenas reales y que las víctimas se sientan protegidas y respetadas, no solo por su entorno sino por el sistema que organiza la vida en la cultura. Ya que no podemos olvidar que una cultura que sacrifica a sus niñes para el goce sexual del adulto no puede ni merece sobrevivir.