La dupla de la tranquilidad: Ginóbili y Pareto regresan en una campaña para que los argentinos recuperen la calma

La Segunda Seguros lanza su nueva publicidad junto a Manu Ginóbili y la Peque Pareto con un objetivo claro: transformar el seguro en un aliado de paz mental y bienestar.

El mundo actual impone un ritmo frenético. Según recientes estudios de la consultora La Dupla basados en encuestas a jóvenes entre 18 y 35 años, la cultura de la hiperexigencia y la autogestión está pasando factura: los argentinos viven con una carga mental constante, sintiendo que deben saber de finanzas, salud y previsión para "poder con todo". En este escenario, la capacidad de relajación y disfrute se ve seriamente limitada.

Bajo esta premisa, La Segunda Seguros presenta su nueva campaña integral, la cual nuevamente fue producida por Virgen Films: "Con La Segunda Seguros, nada te saca la calma" . Con la participación, por tercera vez consecutiva, de Manu Ginóbili y Paula Pareto , embajadores de la empresa, la marca apunta a conectar con una audiencia que ya no busca solo un producto, sino una solución que le permita "soltar" y recuperar la fluidez en su vida diaria.

“El brief de la campaña nace de una escucha activa a la sociedad en general, en particular a las nuevas generaciones, las cuáles perciben los seguros más como una obligación que cómo una elección”, expresó Martín Faicht, jefe de Marketing, Comunicación y CX de La Segunda Seguros. Con esta campaña, La Segunda rompe este paradigma posicionándose como la marca que entiende la vida cotidiana y ofrece paz mental .

La campaña se sumerge en el mundo de la ficción para exagerar situaciones de riesgo cotidiano. La premisa es clara: cuando contás con el respaldo de una aseguradora líder, incluso los imprevistos más estresantes se transforman en anécdotas menores.

Diego Peskins, director de Virgen Films, expresó: “En tiempos donde todo el mundo está nervioso, preocupado por las cosas, La Segunda te tacha un problema de la lista. Ese es el mensaje principal de la campaña que luego la llevamos al extremo. Ninguna situación por más grave que sea, como un alien o un ovni, te va a alterar”.

La elección de los embajadores: Confianza y orgullo nacional

La elección de Manu y la Peque, por tercer año consecutivo, no es casual. Ambos evocan el orgullo argentino y representan valores fundamentales: honestidad, transparencia y éxito basado en el esfuerzo sano.

Como dupla creativa en la ficción de los comerciales, funcionan como un respaldo de confianza que ayuda a bajar la guardia en un entorno de incertidumbre.

“Esta es la tercera vez que trabajamos con Manu y la Peque y ellos se involucran tanto en la campaña que finalmente terminan mejorando los chistes. Los guiños que se hacen entre sí muestran el buen vínculo que construyeron entre ellos, la admiración mutua que se tienen y la entrega a la hora de grabar hace que el producto final sea espectacular”, señaló Diego Peskins.

"Viví tranqui, disfrutá seguro"

La campaña refuerza que la confianza no es un concepto abstracto, sino un motor de bienestar. Al ocuparse de los imprevistos, la aseguradora permite que las personas dejen de lado la presión de la autogestión total.

"Lo que las personas anhelan hoy es contención para que la vida fluya sin miedo ni sobresaltos", señala Faicht. Con esta propuesta, La Segunda Seguros se consolida como el aliado estratégico para quienes quieren y necesitan vivir liberados de cargas innecesarias.

"Buscamos mostrar que la verdadera tranquilidad no es que no pase nada, sino saber que si algo pasa, estás en las mejores manos", concluyó.

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