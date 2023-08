Denuncian piedrazos y agresiones en los operativos contra moteros violentos

La fiscalización arrojó la remisión de 20 motos al corralón municipal por falta de documentación, ausencia de casco y otros elementos de seguridad. Labayru expresó al respecto: “Los controles están, y no siempre se trata de picadas. Son grupos de motos que vienen desde Granadero Baigorria y que muchas veces no corren, sino que hacen ruido o pruebas de destreza”.

picadas.jpg En la zona de La Florida y en los alrededores del Puente Rosario-Victoria también se congregan habitualmente para las pruebas de manejo o picadas.

Igualmente los vecinos tienen sus razones para denunciar la congregación de autos y motos que genera riesgo para sus vidas, las de terceros, y ruidos que alteran la tranquilidad.

En ese sentido, los vecinos describieron que estas presencias violentas, que a veces incluyen picadas, comienzan a desarrollarse los miércoles, continúan los jueves y a veces los viernes, entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Además, denunciaron que en ese contexto también se producen robos.

>>Leer más: Volvieron las picadas de motos a la zona norte y ahora también roban

“Se congregaron en la costanera, cerca de los puestos de pescadores. Por la proximidad de los vecinos y la complejidad de la situación, la policía evaluó riesgos y decidió no intervenir en el lugar en ese momento y, entonces, los esperamos cerca de la cabecera del puente y los controlamos. Un total de 20 motos fueron secuestradas y trasladadas al corralón”, amplió Labayru.

La funcionaria advirtió que estos grupos se organizan por redes sociales, y se dispusieron dos filtros para que no puedan reunirse en la zona: en Carrasco y Gallo, y en Carrasco y Escauriza. Así, de manera preventiva, se restringe el paso de aquellos que puedan generar conducción peligrosa.

Organizados y escurridizos

Además diferenció las conductas de los infractores y el abordaje que se hace de cada situación. “En Rosario tenemos puntos clave de control, pero no podemos tener puestos fijos en toda la ciudad. Los grupos que andan por la zona norte, al ver algún puesto nuestro toman Circunvalación y se van a la zona de Oroño y Lamadrid. Y si hay controles ahí se van a Villa Gobernador Gálvez. Están muy bien organizados y hacen la convocatorias por WhatsApp".

Al referirse a las exhibiciones y presencia en manada, explicó que “tienen espectadores. Entonces, se prepara un show de gente mirando, y pasan una y otra vez. Son motos en movimiento y que hacen mucho ruido".

control picadas.jpg En las últimas horas, la secretaría de Control realizó operativos donde secuestaron 20 motos en la zona de la Rambla Catalunya.

La funcionaria también habló de los riesgos que implicaría iniciar una persecución: “Primero porque no contamos con el personal suficiente, y después por el riesgo que implica una situación de ese tipo para los motociclistas, para nosotros la gente de control y para terceros”.

>> Leer más: "Los controles de motos están y si hay picadas también debería intervenir un fiscal"

En relación a la articulación con el centro de monitoreo de cámaras, comentó que “se hace en forma permanente y si no se detecta algo es porque en muchos casos las motos no tienen patente. Si lo registra la cámara, si hay picadas, debería intervenir un fiscal. No es lo mismo una picada que muchas motos circulando, aunque en muchos casos no es gente que viene a circular porque es tranquila y está de paseo. Muchas veces nos agreden, nos insultan, nos tiran piedras”, dijo finalmente Labayru.