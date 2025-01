Dengue: el clima no tan caluroso de diciembre demoró el gran brote en Rosario

A esas previsiones, que incluyen el compromiso de los ciudadanos en el descacharrado de sus hogares, se sumó algo fundamental: diciembre no fue tan caluroso como es habitual lo que permitió que en el comienzo del 2025 la situación sea mucho más favorable.

Soledad Rodríguez, secretaria de Salud de la Municipalidad de Rosario dijo este viernes que en este momento en la ciudad hay 8 casos diagnosticados (en esta temporada): el primero fue importando y los demás autóctonos, es decir, personas que se contagiaron y no tienen antecedentes de viaje. Todos evolucionaron en forma favorable. "No necesitaron internación", detalló la médica.

Si bien el brote ya comenzó, las temperaturas de diciembre de 2024, que fueron más bajas de lo habitual, colaboraron positivamente para frenar la reproducción del Aedes aegypti. Sin embargo, el calor arrancó con toda la fuerza en el inicio del 2025 por lo que las autoridades sanitarias piden no bajar la guardia en cuanto a las medidas de prevención.

¿Qué es importante hacer en este momento del año? Rodríguez puntualizó: "Recordemos que el dengue comienza como una gripe pero sin síntomas respiratorios. Produce mucho dolor muscular, generalmente fiebre, y ante este cuadro hay que consultar al médico para tener un diagnóstico certero", lo antes posible.

"¿Por qué es necesario estar atentos y no retrasar la visita al centro de salud? Porque si no consulto, tengo dengue y me pica un mosquito, y ese mosquito pica a otro, puedo ser yo quien inicie una nueva diseminación del virus", detalló la secretaria de Salud.

El dengue explotó el verano pasado

El año pasado (cuando los casos treparon el 400% en relación al 2023) los diagnósticos empezaron a subir en enero, apenas comenzaba la temporada. "Tenemos, en relación a ese período, una situación mucho más favorable. Para esta altura ya había 60 casos diagnosticados en la ciudad", dijo la secretaria de Salud.

La peor situación se vivió a partir de marzo (y parte de abril) cuando los centros de salud públicos y privados no paraban de recibir gente con síntomas: dolor de cabeza, dolores corporales, dolor detrás de los ojos, fiebre, y en algunos casos erupción en la piel. También personas con vómitos y dolores estomacales.

"En líneas generales en todo el país hubo menos casos (en la misma fecha) que el año pasado. Tuvimos un diciembre no tan caluroso como fue el anterior", dijo la funcionaria. Sin embargo fue contundente al referirse a lo que pueden producir los picos de calor que están empezando en este enero: "Ahora tienen todas las condiciones favorables para reproducirse", destacó, en relación al Aedes aegypti.

"Evitemos reservorios, controlemos que no se pueda reproducir el mosquito para que no se transmita la enfermedad", puntualizó.

Cualquier recipiente, por más pequeño que sea, y que contenga agua limpia (incluso dentro del domicilio) puede ser el lugar ideal para que el mosquito coloque sus larvas y el vector se reproduzca rápidamente.

Qué se está haciendo en los barrios

Fernando Vignoni, subsecretario de Salud y Territorio del municipio, dijo que "venimos trabajando desde el invierno, sosteniendo los operativos semanales", para intentar controlar la circulación del virus del dengue.

El funcionario dijo que las acciones se hacen todas las semanas en especial en los barrios que tuvieron más casos y muchos mosquitos capaces de contagiar.

"Hacemos visitas domiciliarias y difusión entre los vecinos para que sepan cuáles son las medidas de cuidado, y cuándo es necesario consultar", agregó.

Desde que se confirmaron los primeros casos de la nueva temporada "empezamos con los bloqueos: se toman nueve manzanas alrededor del lugar en el que vive la persona que dio positivo, y vamos revisando el cúmulo de agua, los reservorios, ayudando a los vecinos a descacharrar, para que tomen conciencia, como sin dudas lo vienen haciendo".