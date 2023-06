Custodia para recolectores de residuos en 10 puntos "calientes" de la ciudad

El gremio marcó 10 u 11 puntos críticos en seguridad en los que debería haber de ahora en más una presencia policial más activa cuando se preste el servicio de recolección. “El gobernador contó que incorporaron más vehículos para patrullajes y nosotros le manifestamos que no hemos visto en los barrios esa incorporación de esos móviles. La gente de los barrios tampoco ve más presencia de policías”.

La abogada también se refirió al enojo que expresó ayer el secretario general del gremio, Marecelo “Pipi” Andrada. Lo atribuyó a lo “frustrante” que fue la primera reunión de ayer en Gobernación. “La reunión de la mañana fue muy frustrante. Al mediodía, la causa judicial por el ataque al camión ni siquiera tenía fiscal. Habían pasado más 48 horas y no habían hecho nada. Estaban los jefes de policías diciendo que ellos no podían hacer cosas, porque debían esperar a la fiscalía. Y Andrada lo tomó muy mal”.

79235747.jpg

“Si bien jurídicamente se establece que debe investigar un fiscal, el sentido común indica que todas las autoridades tienen algo para hacer al respecto. El reproche de Andrada consistía en que cuando pasa algo a un familiar de un policía, en cuatro o cinco horas encuentran a los responsables. Todos tienen alguna responsabilidad que parecía que no estaban tomando en ese momento”, agregó.

En cuanto al ataque a tiros del viernes a la noche, la abogada del gremio dijo que no podía hacer conjeturas. “Lo que sí decimos es que no hay ningún conflicto. A las personas que estaban cumpliendo con el servicio las conocemos bien y no tienen problemas con nadie. No hay nada para buscar en el gremio y más cuando son cosas que pasan todo el tiempo en la ciudad. Los motivos los tienen que investigar las autoridades, si fueron tiros para el kiosco tampoco lo sabemos. Puede ser que sea parte de acciones para generar un clima de inestabilidad”.