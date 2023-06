Al final, esta noche no habrá paro de recolectores de residuos: quedó en suspenso hasta este martes

Pipi Andrada aseguró que la medida de fuerza no tendrá efecto en los plazos anunciados luego de mantener una reunión con el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin en la sede local de Gobernación.

Para Educación el reclamo de la Vigil es legítimo pero "no pueden hacer otra cosa"

"A nosotros nos hicieron un daño y no lo tenemos que dejar pasar. Esto no queda así. Queremos que se investigue", manifestó, al tiempo que agregó: "No sé si nos vamos contentos (de la reunión de este martes en Gobernación). Conformes estaríamos si la Fiscalía tuviera identificados (a los agresores). Acá hay un compromiso que vamos a trabajar en conjunto el Ministerio de Seguridad, el gobernador y el intendente.

Javkin, que fue uno de los participantes de la reunión, valoró el gesto de los trabajadores de levantar la medida, a la espera de novedades y a la reunión que mantendrán con fiscalía mañana.

A la vez que sentenció que la conclusión del encuentro con el gobernador Perotti, el ministro de Seguridad Brilloni y los representantes del sindicato es que "tiene que haber un esclarecimiento del hecho lo más rápido posible".

También aclaró que todos los camiones de recolecciòn de basura tienne entre cinco y ocho cámaras, lo que implica que los fiscales pueden disponer de esos elementos para tener una investigación muy concreta", a la vez que señaló que una vez que el fiscal lo autorice la prensa va a tener acceso a las imágenes del ataque al camión.

En ese sentido, sostuvo que "las pruebas que, en este caso son las imágenes, están bastante claras".