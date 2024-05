Creció el número de personas que viven en la calle y lanzan el Operativo Invierno

El operativo consta de una red que involucra, además de la Intendencia , al Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe y el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas. Además, distintas organizaciones sociales e instituciones se suman a este proyecto.

Este año, las plazas de alojamiento nocturno se ampliarán: abrirá un nuevo refugio y se sostendrán los que ya se encuentran abiertos . En este sentido, la red de refugios se va a reforzar con 50 camas nuevas . Quienes acudan a esos espacios tendrán cena, desayuno y vestuarios para que puedan bañarse. Por otro lado, habrá asistencia alimentaria que se realiza conjuntamente con los ex combatientes de Malvinas. "Eso lo vamos a hacer todas las noches: se van a entregar raciones de comida en distintos puntos de la ciudad y ropa de abrigo", aseguró Gianelloni.

También, el operativo consta de una campaña de vacunación en los refugios y en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es completar el calendario y aplicar, sobre todo, la antigripal, indispensable para atravesar las bajas temperaturas que se prevén para este invierno.

“Nuestra propuesta no es solo el alojamiento y los refugios. Tenemos centros de día y médicos para trabajar adicciones. Para aquél que esté dispuesto, tenemos el hostal 24 horas, con el objetivo de que pueda empezar un tratamiento para salir de la calle. Está destinado a quienes estén dispuestos a vivir en comunidad y ser acompañados hasta que rearmen su proyecto de vida”, sostuvo Gianelloni.

Quienes quieran realizar reportes de personas en situación de calle, pueden hacerlo entrando a la página de la Municipalidad o llamando al número 147. Tras recibir el reporte, un grupo se dirigirá al lugar para hacer la primera entrevista a quienes se encuentren en esta condición y se los invitará, como primera medida, a alguno de los refugios.

El dolor transformado en solidaridad

El Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas brinda raciones de comida a personas en situación de calle desde hace más de veinte años. Al principio era todo a pulmón: pedía donaciones a familiares y amigos, y ofrecía mate cocido y tortas. Hace algo más de una década, en la entidad comenzaron a articular con la Municipalidad y el trabajo solidario se facilitó.

"Tenemos un convenio de trabajo con el Estado municipal. Nos provee desde el pan hasta el combustible. Nosotros ponemos la mano de obra y los equipos para cocinar. Hacemos la comida y salimos”, relató el ex combatiente Omar De Benedetto. Y aseguró: “La situación es terrible. Nosotros vemos el día a día. Hay muchas personas en la calle y va a haber más. La gente se queda sin trabajo y a otros no les alcanza. Sabiendo que repartimos van a ir y no solo los que están en la calle. Y, lamentablemente, nosotros podemos sacar solo 350 raciones de nuestra cocina. Empezamos a preparar la comida a las siete de la mañana y estamos hasta las nueve de la noche”.

Además, De Benedetto señaló que su labor es reconocida por la gente. La gratitud de quienes reciben una ración de alimento o un abrigo es el motor de los ex combatientes. A pulmón, con humildad y honesta solidaridad, los veteranos transitan las calles día a día desde hace décadas. “Nosotros transformamos el dolor nuestro en solidaridad. Estamos para la sociedad, para lo que necesite. No necesitamos que nos llamen, vamos voluntariamente, vemos los problemas de la gente. Lo que podemos hacer, lo hacemos”.

Espacios para la asistencia

Refugios municipales

Hostal Grandoli

Modalidad de atención: 24 horas.

Se mantiene abierto durante todo el año.

Cuenta con profesionales de distintas disciplinas (trabajadoras sociales, médicas, psicólogas, psiquiatras) y acompañantes convivenciales.

Refugio Felipe Moré

Modalidad de atención nocturna. Se mantiene abierto durante todo el año).

Por la mañana funciona un Centro de Día para el abordaje de las problemáticas vinculadas al consumo problemático de sustancias adictivas en convenio con una ONG.

Caritas

Modalidad nocturna. Se mantiene abierto durante todo el año.

Red de refugios de ONGs

Buen Pastor

Modalidad: nocturna. Se mantiene abierto durante todo el año.

Sol de Noche

Modalidad nocturna. Se mantiene abierto durante la época invernal.

Asistencia en salud

Se realiza la atención de emergencias a través del SIES y en las guardias de los hospitales municipales.

Se aborda la atención de consumos problemáticos y problemas socio-subjetivos con referencia y continuidad de la atención en los centros de salud municipales.

Campañas de vacunación.

A través de la Secretaría de Salud se realiza durante todo el año un trabajo integral en el Hostal Grandoli y en los dispositivos “Casas Asistidas”.

Casas Asistidas

Son dispositivos de alojamiento para personas en situación de calle donde se realizan trabajos interdisciplinarios para favorecer la autonomía del sujeto.

El municipio realiza el soporte técnico y económico, y junto con organizaciones sociales se realiza el acompañamiento de las personas alojadas. Interviene un equipo interdisciplinario integrado por profesionales en psicología, trabajo social y enfermería.

Existen dos casas asistidas (Casa Santa Fe y Casa Bordabehere).

