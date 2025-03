Cortes de luz en Rosario: la EPE reportó "índices de buena prestación del servicio"

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) inició este viernes un plan de reparaciones para atender múltiples reclamos por c ortes de luz en Rosario . Si bien hubo varios sectores golpeados por la ola de calor , voceros de la compañía señalaron que el sistema respondió "muy bien por el sometimiento que se les dio a las líneas" de distribución local.

"La luz se cortó ayer, a eso de la una del mediodía. Varios vecinos hicimos el reclamo, pero te dicen que es un problema en baja tensión y que están trabajando", declaró Jhonny, un joven de 27 años que vive en Maipú al 2700. Luis (60), otro empleado residente en Virasoro al 800 añadió: "Este corte es raro porque no fue como otras veces, por fases. Hay casas que tienen luz y otras que no, pero no es casa por medio".

Por otra parte, los habitantes de la zona cercana a Buenos Aires y Saavedra, también en Tablada, permanecieron 14 horas sin servicio eléctrico. "Acá volvió ayer a las 14.30, pero se nos había cortado a la noche", le reveló a este diario Claudia, una arquitecta residente en esa manzana. Ángel, un vecino que lleva 35 años en Virasoro al 800, agregó: "Ahora pagamos tarifas mucho más caras, pero nos dejan sin luz casi un día".

¿Cómo hacer reclamos por cortes de luz en Rosario?

Ante la falta de energía eléctrica, la EPE cuenta con el teléfono gratuito 0800-777-4444 para hacer reclamos. Al mismo tiempo, la firma posee un sistema de atención automatizado a través de la línea de Whatsapp 342-5-101000.

Giri recordó que el trámite es muy importante en casos de fallas de baja tensión como los de una casa o la fase eléctrica de un edificio. "Si es algo mayor, está registrado automáticamente", precisó.

Récord de demanda de potencia eléctrica en Rosario

El último jueves marcó un pico histórico de funcionamiento del sistema de energía eléctrica en la ciudad. Fuentes oficiales confirmaron que la red llegó a operar a 750,31 megavatios. El máximo anterior se había registrado el día anterior.

La EPE detalló que el nuevo récord se produjo a las 15.20 y se suma a las estadísticas que reflejan el enorme impacto de la ola de calor que azota a buena parte de la Argentina. En otros caso como el de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las empresas distribuidoras sufrieron apagones masivos con cientos de miles de clientes afectados.