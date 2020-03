Por pedido del Ministerio de Educación de Santa Fe, funcionarios de Salud provincial se reunieron ayer con directivos y padres de la Dante Alighieri. El colegio rosarino tiene un contingente de alumnos de quinto año realizando su viaje de estudios por Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus. Se definió que protocolarmente los chicos no tienen criterio de aislamiento, por el momento, ya que no tocaron las zonas específicas de brote. Serán, finalmente, las autoridades de la institución educativa las que decidan si proponen que no regresen a clases y se manejen con educación a distancia durante 14 días, que es el período de incubación de la enfermedad.

En los últimos días la preocupación de los familiares, tanto de los viajeros como de los demás alumnos que concurren al establecimiento se hizo más evidente. Por eso, autoridades de Salud de la Municipalidad de Rosario y de la provincia habían previsto un encuentro para la semana que viene, para determinar si corresponde o no aislar a los chicos a su llegada. La fecha de arribo está prevista para el 14 de marzo. Pero ayer, el Ministerio de Educación solicitó apurar la reunión para llevar tranquilidad a la comunidad educativa.

Miguel Rabbia, secretario de coordinación territorial del Ministerio de Salud provincial en Rosario, encabezó la reunión a la que calificó como “muy provechosa” porque pudo brindarse información específica y responder las dudas. El funcionario dijo además que por ahora (los lugares que visitaron no estarían dentro de los focos de la epidemia, aunque esto es cambiante dada la velocidad con la que el virus se transmite), técnicamente no corresponde el aislamiento cuando pisen suelo rosarino. Sin embargo, y teniendo en cuenta la necesidad de minimizar la ansiedad y preocupación de muchos padres. es muy posible que esa escuela privada determine que los viajeros no regresen a las aulas hasta dos semanas después de su arribo.

“En este momento no entran dentro de los criterios de caso sospechoso. Aunque están en Italia, no visitaron lo que es, al día de hoy, la zona de alta transmisión del nuevo coronavirus. Lo que se está evaluando, pero esto lo definirá el colegio, es la posibilidad de que en los primeros días de llegar a la ciudad no concurran a la escuela y que cumplan con las obligaciones educativas a distancia, algo que pueden hacer”, dijo Rabbia.

Ante un patógeno que circula con rapidez, es necesario estar alertas ya que lo que hoy son zonas de baja transmisión, mañana pueden modificarse.

Las mayores inquietudes de la comunidad educativa de la Dante Alighieri están centradas en que los alumnos volverán a un lugar de alta concurrencia de niños y adolescentes como lo es una escuela. Por eso, en virtud de que tienen una plataforma para trabajar desde sus hogares y pensando en cuidados máximos, es que muy posiblemente los directivos opten por recomendar a los alumnos que no asistan al colegio pero que tampoco concurran, al menos durante las dos primeras semanas posteriores a la llegada, a boliches, bares o recitales.

“La reunión fue muy provechosa, muy buena. Llevamos tranquilidad a través de información confiable y quedamos en contacto ante cualquier duda”, afirmó el funcionario Miguel Rabbia, quien también estuvo reunido con padres del Colegio Parque de España, ya que hay un grupo de alumnos de la entidad educativa que están por volver de la península ibérica (ver aparte).