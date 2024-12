Copa Airlines, la aerolínea que hace un puente entre Rosario y el mundo

Desde 2016, la aerolínea de bandera panameña es una de las principales vías de conexión entre la ciudad y el resto del continente. Rosario fue la segunda ciudad del interior (después de Córdoba) en sumarse a las rutas de Copa, y desde entonces no hizo más que consolidarse.

Por eso, además de Ezeiza, Rosario y Córdoba, en 2017 se sumaron también vuelos directos desde y hacia Mendoza, y en 2018 se hizo lo mismo con Salta (el único destino que todavía no se retomó pospandemia). Con un solo cambio de avión en Tocumen, se puede llegar por ejemplo a dieciséis ciudades distintas de Estados Unidos , y evitar así conexiones engorrosas en las grandes metrópolis del país del norte.

Otra estrategia clave de la aerolínea, que explica en parte su crecimiento en los últimos años, es la presencia continua en el mercado: Copa no para. Adapta su oferta a la demanda según la temporada alta, pero mantiene las rutas durante todo el año. Desde finales de diciembre y hasta finales de febrero (al menos), aumentarán las frecuencias de vuelos semanales hacia Panamá desde todo el territorio nacional: de 6 a 7 en Mendoza, de 7 a 10 en Rosario, de 12 a 16 en Córdoba y de 32 a 35 en Ezeiza (en este último caso, no bajará la cantidad en temporada baja).



Esta apuesta a la actividad sostenida fue clave para el mantenimiento de la aerolínea durante la pandemia y su expansión en la pospandemia. En el peor escenario global imaginable para el turismo, desde la compañía lanzaron un programa de vouchers abiertos con la posibilidad de tres cambios sin costo adicional. De esta manera, les dieron una herramienta a las agencias de viaje (por entonces paralizadas), y les habilitaron a los pasajeros en pleno encierro una posibilidad de inversión no sólo financiera, sino hacia el futuro: apostar al sueño de volver a viajar.

“Creo que esa presencia continua marcó la diferencia. De la pandemia casi ya ni hablamos. Después de la pandemia, Copa creció en frecuencia y en capacidad”, aseguró en diálogo con La Capital Lorena Gasser, gerente de ventas interior Argentina de Copa.

Otro punto a destacar es que todos los vuelos desde Rosario son en el avión 737-800, con capacidad para 160 pasajeros y el único con cabina Ejecutiva (16 asientos) desde el interior del país. De esta manera, quienes tengan la posibilidad material de pagar la tarifa diferencial (o la suerte de ser elegibles para un ascenso), podrán viajar con otras comodidades y servicios.

Quienes se hayan subido recientemente a estos aviones, habrán notado, quizás con sorpresa, que no hay pantallas individuales interactivas en los asientos. Esto tiene que ver con un cambio en la tendencia global de entretenimiento a bordo: en respuesta al hecho de que la mayoría de los pasajeros vuela con un dispositivo propio con acceso a plataformas de streaming, muchas empresas optaron por que las aeronaves medianas como los Boeing 737 ya no tengan pantallas individuales. Sin embargo, los 737 más nuevos de Copa cuentan con la clase Económica Premium, que ocupa las primeras cuatro filas después de Ejecutiva. Allí, los asientos son un poco más espaciosos y tienen pantallas de entretenimiento, por una tarifa un poco mayor que no llega a ser Ejecutiva.

Dos destinos al precio de uno

Para quienes estén planeando un viaje con Copa, una novedad más que interesante a tener en cuenta es el relanzamiento del programa Panamá Stopover, que permite cambiar pasajes sin costo adicional para quedarse entre una y siete noches en el país. Se trata de aprovechar la escala, a la ida o a la vuelta, para extender un poco las vacaciones y de paso conocer un nuevos paisajes. “Antes, había una diferencia de tarifa si elegías parar. Con este programa, el beneficio es que por el precio de un destino, podés ir a dos”, apuntó Gasser.

Esta acción, realizada por la aerolínea en conjunto con Promtur (organización de promoción de destino a nivel internacional para todos los segmentos y productos de turismo) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), busca que “cada vez más turistas” se queden a recorrer el país centroamericano y llegar al número objetivo de 300 mil por año para 2026.

En este sentido, ya se están viendo resultados concretos: desde su primer lanzamiento en 2019, el programa atrajo a casi medio millón de turistas a Panamá, de los cuales unos 150 mil llegaron sólo durante 2024. Los argentinos son protagonistas de este crecimiento: “Argentina está en el top 10 de países que hacen stopover o que eligen Panamá como destino final. Y Panamá a su vez está haciendo mucho para promocionar todo lo que tienen como país, que es muchísimo. Y la verdad es que están creciendo zonas del país que antes eran inaccesibles, como el caribe panameño, las tierras altas”, detalló Lorena.

“Panamá tiene de todo y muy cerca”, avisa el título del programa. Hay opciones para diversos perfiles de viajeros: desde hacer turismo de compras o un recorrido histórico (imperdible el emblemático canal) en la ciudad capital, hasta un plan de relax total en playas paradisíacas o turismo de aventuras. Con poco más de 75 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial total, se puede llegar a distintos rincones del país en poco tiempo. Copa no sólo ofrece el beneficio de cambiar el ticket aéreo sin costo, sino que quienes viajen con la aerolínea tienen beneficios exclusivos con hoteles y restaurantes para mejorar aún más la experiencia.

Quienes no estén en condiciones de extender su viaje, pueden aprovechar el paso por Panamá de otras maneras si hay tiempo de espera en la conexión. El aeropuerto de Tocumen inauguró en 2022 la Terminal 2: espaciosa, moderna y todavía en crecimiento (se espera que el metro de la ciudad llegue directamente hasta ahí). Hay oferta gastronómica diversa y accesible, y muchas opciones de compras duty free para esos regalos de último momento. Finalmente, el aeropuerto tiene dos Copa Club (uno en cada terminal), salas exclusivas con acceso libre a bebidas y comidas, espacios silenciosos para descanso, y hasta duchas para sacarse de encima las horas de avión.