Contrastes rosarinos: Parque Sur abandonado mientras el verde de Puerto Norte brilla

Grupos de futboleros arman partidos y luego asan el tercer tiempo bajo los árboles. Hay un circuito para bicicletas que no se usa porque el césped invadió la pista. Además, quien llegue con la bicicleta no sabe si volverá o no con ella. Los tachos para la basura están herrumbrados y desfondados desde hace años. Y los vehículos que circulan por las calles internas del parque lo hacen a alta velocidad. Cero control.

Vecinos, Amigos del Parque Sur y el presidente de la vecinal de la zona, Sergio Nazzi, ponen en foco en estos contrastes entre los espacios verdes de Rosario: "¿Acaso no tenemos el mismo derecho a la inversión, la seguridad y el disfrute los vecinos del norte y del sur de Rosario?".

Fogata.jpg

En abril de este año, La Capital publicó una nota donde se enumeraban los reclamos de los vecinos del Parque Regional Sur. Pasó el tiempo y según Nazzi no hubo respuesta ni por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia, repartición a la que se le pidió presencia policial, ni de la Municipalidad, responsable del predio.

"Hace rato que solicitamos un guardaparque, y si no es la figura posible pedimos que se envíen más empleados municipales que se hagan cargo del predio. Acá nunca se sabe cuántos hay ni qué hacen porque nadie se acerca. Llamamos al 147 cuando se hacen fuegos bajo los árboles, cuando hay parrilleros, descuidados, a diez metros, nadie nos da respuesta", agregó Nazzi antes de decir que también "pedimos alumbrado público en la periferia del predio, frente a los residentes porque les roban cada dos por tres y quienes se llevan sus cosas se pierden en la oscuridad del parque".

yuyales.jpg

Y un problema más, si ya no fueran muchos. "La punta de línea del colectivo 122 está en Serrano y Centenario, supuestamente con videovigilancia, pero al bajar tanto chicos como adultos deben correr hasta Ayacucho, más de 200 metros, para evitar que los asalten. Paso en moto siempre y veo esas escenas lamentables", dijo Nazzi.

El vecinalista remarcó que el contraste no es solo con Puerto Norte. Para él, "si se compara este parque con el Bosque de los Constituyentes, al noroeste, pasa lo mismo. Allí se potenció el lugar con recursos humanos y cuidados, acá estamos olvidados".

Las cascadas

A todo eso hay que agregarle la situación de las Cascadas del Saladillo.

"Cuando vine a vivir acá en la década del 80, el agua caía a la altura de calle Castro Barros, ahora la caída está en calle Ayacucho: es un retroceso de un kilómetro y solo se echaron unas bolsas de arena que se las llevó la primera lluvia", se quejó el vecino de Saladillo, historiador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y militante LGTB, Guillermo Lovagnini, "Las obras para estabilizar este accidente geográfico, en el límite entre la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, se reactivó por años con absoluta irregularidad durante todos los gobiernos", dijo.

En enero de este año la obra se había vuelto a mover luego de un freno por trabas en el financiamiento de Nación (pasó de Renta General a Recursos Hídricos). Y en agosto el gobernador Perotti recorrió las obras e indicó que había habido un "avance importante".

image - 2023-09-18T131606.342.jpg

El proyecto, que contemplaba un plazo de ejecución de ocho meses, se extenderá vaya a saber hasta cuando. Preveía el reacondicionamiento del puente Molino Blanco (Ayacucho y el arroyo Saladillo) para dar solución final al tema. Se trata de un refuerzo del puente existente, mediante la construcción de una nueva cimentación que permita mantener su estabilidad ante la eventual erosión del lecho del arroyo (una iniciativa que se valuó en unos 3.000 millones de pesos).

La obra por delante es importante, pero "otras cosas más sencillas tampoco se lograron aún", según Lovagnini.

"Como pintar el cartel a la entrada del parque. Quien nos visita ni sabe donde está parado. Ya logramos los vecinos con gente de Extensión Universitaria de la UNR el compromiso que se pinte en breve, como alguna vez estuvo, con el nombre del parque".

Parque.jpg

Cosas por hacer

El listado de las cosas por hacer en el Parque Regional Sur sigue prácticamente vigente desde la nota que se realizó en abril. La Vecinal "Amigos Parque Regional Sur" había presentado un reclamo en carácter de petitorio que ingresó al Concejo Municipal (expediente 266.664 del 13/3/2023). Pero nada prosperó.

Pidieron.

1. Designar con urgencia de funcionario/s municipal encargado/s responsable/s preferentemente guardaparque que atienda correctamente a vecinos y usuarios, de día, de tarde y que haya control del predio de mención de noche.

2 - Colocar iluminación consensuada con vecinos: alumbrado público de baja estatura para iluminación perimetral del predio y columnas y/o torres de iluminación donde existan grandes conos de proyección de sombra.

3 - Adecuar y/o construir baños e infraestructura necesaria para brindar servicios a usuarios del parque y así evitar que hagan sus necesidades en los árboles del perímetro del predio e inmediaciones.

Baños.jpg

4 - Realizar pavimento con cordón en calle Centenario entre Baumess y Pavón, postergada ya hace más de 40 años, ya que ahora se hace muy difícil transitar por la cantidad de baches.

5 - Solicitar tanto a la Municipalidad de Rosario como al Gobierno de Santa Fe que se controle velocidad máxima y documentos vehiculares de quienes circulan por calles avenida Argentina, Centenario, Hungría y calles internas del parque, ya sea con agentes de tránsito, control urbano municipal o agentes policiales.

6 - Realizar señalética vertical de puntos de hechos históricos y paleontológicos, de las especies arbóreas existentes, de prohibido cazar aves, de acceso, de estacionamiento, de prohibido circular con rodados motorizados donde no corresponde, de cartel de acceso a dicho predio y de la infraestructura instalada y a instalar.

7 – Instalar una estación de separación de residuos que embellezca dicho predio en la zona de calles Lainez y Munne y que se garantice la recolección de los consecuentes residuos.

8 – Limpiar el microbasural en la esquina de calles Centenario y Munne y se parquice con plantas y se instalen pretiles y cartelería que prohíba tirar residuos .

9 - Regar las especies arbóreas.

10 - Realizar en tiempo y forma la fumigación del predio.

11 – Cumplimentar la ordenanza 5118/1991 de poda y despeje de ramas de los árboles que tapan la luminaria alta en los meses establecidos y con personal calificado.

12 - Reponer árboles, preferentemente nativos y cuidado del arbolado existente; reparación e instalación del faltante vallado en la barranca del arroyo Saladillo, en el final de calle Munne y también en la intersección de Centenario y Munne.

13 - Instalar una estación de Mi Bici / Tu Bici .

14- Instalar un salón de usos múltiples (SUM) como el existente en Bosque de los Constituyentes para utilización social y cultural de la comunidad.

15 - Instrumentar de actividades deportivas, recreativas y culturales con profesores municipales y provinciales.

16 - Fomentar interacciones conjuntas con asociaciones y sociedades para el fortalecimiento de la defensa de los espacios verdes.