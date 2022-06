Confirmado: Rosario no se pliega al paro empresario de colectivos convocado desde las 22 a las 6

Fatap había anunciado ayer martes su intención de retirar de las calles esta noche todos los coches para protestar por la falta de subsidios nacionales. Sin embargo, el municipio trabajó contrarreloj desde esta mañana para que en Rosario los colectivos sigan circulando. “El servicio sería normal, estamos monitoreando momento a momento la situación para que el servicio se preste en condiciones de normalidad y si no fuera así comunicarlo rápidamente”, sostuvo Biassi por la mañana. Y ya por la tarde llegó la confirmación. Fue el propio vocero de Rosario Bus quien le precisó a La Capital: "Servicio normal, sin novedades. Los colectivos circularán como habitualmente entre las 22 y las 6".

El transporte urbano de pasajeros en Rosario presenta una particularidad: hay una sola empresa privada (Rosario Bus) y la otra es estatal (Movi). Entre ambas se reparten el servicio en un 60 y 40 por ciento, respectivamente. Totalizan entre ambas firmas 630 coches en las calles rosarinas.

“Con la empresa Movi, que depende del Estado municipal, asumimos el servicio sin inconvenientes. La UTA, el gremio de los choferes, anticipó que van a trabajar en forma normal, porque está previsto que cobren salarios y aguinaldos en condiciones normales”, había subrayado Biazzi por radio.

Pero será un respiro corto y de coyuntura. Biazzi aclaró que el problema de fondo que afecta al transporte (la asimetría en el reparto de subsidios y actualización acorde a la inflación) “no está resuelto. La distribución de recursos nacionales para transporte público no es equitativa. El 15 por ciento va para el interior y el 85 restante queda en el Amba. Esta es una situación que le permite funcionar a los sistemas del resto del país. A eso se suma el precio y la escasez del combustible”, recordó.

“Hay una diferencia impresionante entre el precio que se paga el gasoil para colectivos en el Amba y lo que se consigue en las provincias. En algunas se llegó hasta 250 pesos el litro. Acá, en Rosario, estamos casi a 200 mientras que en Buenos Aires está a 40 ó 50 pesos menos. Ese es otro grave problema”, añadió.

Incertidumbre con los pagos a los choferes

El pago del aguinaldo debería efectivizarse este jueves 30 de junio y para el sueldo hay plazo hasta el miércoles 6 de julio.

La falta de gasoil, el desfinanciamiento del sistema y subsidios que nunca llegan a cubrir costos operativos provocaron un cuello de botella. El lunes será un día “D” para ver de cuántos fondos disponen las empresas.

“El aguinaldo no sé si lo pagamos todo el 30, y antes del cuarto día hábil completamos el sueldo anual complementario. Pero no sé qué pasará con el sueldo, porque no sabemos qué entrará de Nación y cuándo, veremos cómo lo podemos pagar”, había dicho previamente el directivo de Rosario Bus.

Todo se definirá entre este viernes y el lunes, entre lo que se pueda juntar en materia de subsidios que lleguen de Nación, provincia y municipio. “Queremos que el gobierno deje de discriminar a los pasajeros del interior del país”, remarcó el ejecutivo.

El reclamo de Fatap

La firma fundada por Agustín Bermúdez y también la estatal Movi vienen recibiendo partidas de gasoil, con remesas que llegan a cuentagotas, y a un precio de 60 a 70 pesos más caro el litro que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: más de 180 pesos, mientras que en otras jurisdicciones del norte argentino se ha llegado a pagar 250 pesos el litro.

Esta distorsión, junto al faltante del combustible, empujó a Fatap (la entidad que nuclea a los empresarios del interior del país) a impulsar un paro nocturno a partir de hoy a las 22 hasta mañana a las 6. Al tiempo que se solicitó una recomposición inmediata de los subsidios para pasar de 39 mil millones de pesos para este 2022, a 59,5 mil millones de pesos.

El presidente de Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros), Gerardo Ingaramo, no cesa en su advertencia: “A los empresarios sólo nos alcanza para pagar el 50 por ciento de los sueldos de junio y la mitad de los aguinaldos” y en relación a la adhesión en Rosario, el dirigente amplió: “Creemos que el gremio (la Unión Tranviarios Automotor) va a tomar medidas, por eso nos anticipamos. Los subsidios son para todos, si el intendente (en alusión a Javkin) pone el gasoil para que las unidades funcionen, es una decisión de él, creo que debemos ponernos firmes para llevar adelante el reclamo al Congreso”.

Ingaramo fue al punto: “La situación es grave, no tenemos combustible para terminar el mes, necesitamos que se provea el gasoil para sostener el transporte. Por otro lado, está el agravante de los subsidios, hoy no hay fondos para pagar sueldos ni aguinaldos”.

La cuestión de fondo es la que sobrevuela el conflicto de coyuntura. “Salieron a decir que había 16.500 millones de pesos de subsidios cuando necesitamos 25.000, no entendemos la situación del Ministerio de Transporte, se trabaja para que se incrementen los fondos, no nos alcanza y no podemos hacer frente a los costos”. Y luego agregó: “Planteamos 6.500 millones mensuales hasta diciembre, no vamos a poder afrontar el pago de sueldos y aguinaldos. La Nación nos debe el subsidio de junio. El Ministerio de Transporte nos miente, todos los meses tenemos problemas”.

La solución parecería estar en manos del Congreso Nacional, que evalúa la sanción de una ley de emergencia para el sector. “Los 59.500 millones de pesos para el transporte del interior se resolvieron la semana pasada, creo que si realmente queremos una solución para el transporte hay que tratar el tema en forma inmediata”, finalizó el titular de Fatap.