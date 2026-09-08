A marzo: Argentina cae en todas las materias de las Pruebas PISA 2025

El alumnado local se posiciona en el segmento medio-inferior de Latinoamérica. Asia, con China a la cabeza, en los primeros puestos

Los resultados de la novena edición de las pruebas PISA revelaron que el aprendizaje a nivel global se ha estancado y hasta continúa en descenso. En el caso de la Argentina , menos de uno de cada 12 alumnos alcanza el nivel básico en todas las materias, y además hay muestras además falta de compromiso.

Tras la histórica caída observada en la edición de 2022 como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria por la pandemia, el desempeño promedio de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en áreas como ciencias, comprensión lectora y matemática ha descendido a su nivel histórico más bajo.

Durante la última década, el retroceso promedio dentro de la OCDE ha sido sumamente severo , registrando caídas de siete puntos en la sección de ciencias, 22 puntos en el área de matemática y 28 puntos en comprensión lectora. .

Cabe recordar que, en la métrica empleada por las pruebas PISA, una diferencia de 20 puntos se traduce teóricamente en la pérdida de un año entero de escolaridad, lo que representa el ritmo anual promedio en la adquisición de conocimientos de los jóvenes de 15 años de los territorios evaluados.

Los resultados promedio de esta edición mostraron caídas al compararse con los puntajes de los años 2022 y 2018 en las tres materias evaluadas.

Con este rendimiento, la Argentina se posiciona en el segmento medio-inferior de la región latinoamericana, quedando detrás de Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú, aunque superando los resultados obtenidos por El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

En el extremo opuesto de esta tendencia global se sitúan los países asiáticos, liderados por Singapur y China, que se han ratificado como los sistemas de enseñanza con el desempeño más sobresalientes de todo el mundo al alternarse en los puestos de vanguardia. El grupo de los diez mejores desempeños se complementa con Estonia, Japón, Corea, Macao (China), Chinese Taipei y el Reino Unido.

Estos resultados sugieren, según el reporte, que la división entre países con abundantes recursos económicos y altos estándares de aprendizaje frente a países de bajos recursos y bajos resultados ya no es absoluta; la implementación de políticas públicas efectivas y las determinaciones estratégicas sobre cómo destinar los recursos financieros operan actualmente como mejores indicadores del éxito educativo.

Los números en Argentina

Pese a esto, en Argentina el entorno socioeconómico de procedencia familiar sigue determinando de manera decisiva el rendimiento escolar de los alumnos.

En el país, el índice socioeconómico y cultural fue responsable de explicar el 12% de la disparidad observada en las calificaciones de ciencias, una proporción alineada con el promedio general registrado por los miembros de la OCDE.

En cuanto a las asignaturas analizadas por la evaluación —lectura, matemática y ciencias—, cada ciclo selecciona a una de ellas como la disciplina principal para llevar a cabo un estudio exhaustivo, mientras las dos restantes operan de modo secundario. El escenario de mayor gravedad se localiza en la matemática.

En esta disciplina, apenas el 24% de los alumnos de la Argentina logró consolidar el nivel mínimo indispensable de conocimientos, en comparación con el 65% que promedia la OCDE. Dicho de otro modo, el 76% de los educandos de nuestro país —tres de cada cuatro— carece de la habilidad para resolver problemas matemáticos de carácter básico e indispensables para la vida cotidiana.

La puntuación de la Argentina en matemática se fijó en los 367 puntos, una calificación que posiciona al país en el casillero 75 de las 91 naciones evaluadas, y en el octavo puesto de entre los 13 estados de América Latina participantes.

Por su parte, en el área de ciencias, sólo un escaso 41% de los estudiantes argentinos consiguió llegar al nivel 2 o a un escalón superior, un porcentaje distante del 74% promedio de la OCDE.

Lograr ese nivel es considerado el piso mínimo para ser capaz de identificar explicaciones científicas correctas sobre eventos que resultan familiares.

Finalmente, en comprensión lectora, únicamente el 40% de los jóvenes superó el nivel 2, revelando que un abrumador 60% carece de las competencias elementales para descifrar el propósito o la idea central de un fragmento de lectura de longitud moderada.

La publicación de este informe arroja luz sobre una problemática sumamente crítica: la preocupante situación de la comprensión lectora frente al auge de la inteligencia artificial.