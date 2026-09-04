Timbúes fue parte del Santa Fe Business Forum y se sumó a la agenda de negocios global La propuesta convocó a más de 250 compradores internacionales procedentes de 40 países y a alrededor de mil empresas argentinas 4 de septiembre 2026 · 17:05hs

Desde la comuna destacaron que, por su ubicación estratégica dentro del entramado productivo y logístico de la región, Timbúes tiene un papel relevante en este tipo de ámbitos de intercambio.

La comunidad de Timbúes estuvo representada en el Santa Fe Business Forum, el encuentro de negocios que se desarrolló en Rosario y reunió a representantes del sector productivo, empresarios, inversores y compradores de distintos países. De la actividad participaron el presidente comunal, Antonio Fiorenza, y la vicepresidenta comunal, Fany Lis Wohlk.

La propuesta convocó a más de 250 compradores internacionales procedentes de 40 países y a alrededor de mil empresas argentinas, con una agenda centrada en la generación de contactos comerciales y la apertura de nuevas oportunidades de negocios.

A lo largo de cinco jornadas se llevaron adelante cientos de reuniones empresariales, recorridas por firmas santafesinas y actividades vinculadas a inversiones y emprendimientos tecnológicos. El objetivo fue promover la inserción de la producción provincial en nuevos mercados y fortalecer los vínculos entre empresas y potenciales clientes del exterior.

Acompañar a Timbúes en los negocios La participación permitió acompañar una iniciativa orientada a fortalecer la articulación entre los sectores público y privado en materia de producción, comercio e inversiones. Además, brindó la posibilidad de conocer experiencias, herramientas y tendencias vinculadas al desarrollo económico.

Desde la comuna destacaron que, por su ubicación estratégica dentro del entramado productivo y logístico de la región, Timbúes tiene un papel relevante en este tipo de ámbitos de intercambio. En ese sentido, consideraron que estos espacios posibilitan generar contactos, seguir de cerca nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo local y regional.