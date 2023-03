Cintia, sobreviviente de la picada mortal: "Arruinaron mi familia pero también las de ellos"

Familiares y amigos de Pizzorno repintaron este lunes dos estrellas en el fatídico lugar, donde también se encendieron velas para concientizar a la población y visibilizar el hecho para que no quede en el olvido.

La mujer, que estaba con su familia en el momento del choque y sobrevivió con heridas, sostuvo: "Yo sigo adelante por ellos, son los que mantienen en pie, por mi familia, por mis sobrinos y para que se haga justicia".

"A mí no me los van a devolver pero hago esto para que no sea tan engorroso para la próxima víctima", indicó la mujer, para añadir que "hace diez años atrás esto hubiese pasado como un simple accidente de tránsito".

2023-03-20 cintia picada mortal.jpg Captura de TV (El Tres)

Finalmente, Cintia aseveró: "Yo a mi hijo y a David los tengo que ir a ver al cementerio. Arruinaron mi familia pero también arruinaron las familias de ellos".

El choque ocurrió minutos después de la medianoche, ya en el sábado 20 de marzo de 2021, cuando la familia Pizzorno viajaba a bordo de un Citroën C3 color negro por Ayacucho.

Cuando cruzaron Avenida del Rosario, un Citroën C4 blanco —conducido por Pablo M.— atravesó la esquina a 134 kilómetros por hora (tal como consta en la causa) y pasó muy cerca de la trompa del auto de la familia Pizzorno. Inmediatamente recibieron el brutal impacto del otro vehículo, que tenía en el volante a Germán S. y se trasladaba a 124 kilómetros por hora.

David Pizzorno, de 42 años, y Valentino, de 8, perdieron la vida, mientras que Cintia Díaz, de 33 años, resultó con graves heridas.

El 26 de septiembre de 2022 se realizó la audiencia preliminar donde se aceptó el requerimiento acusatorio, en el que la Fiscalía pidió la pena de 18 años de prisión y 10 años de inhabilitación para los conductores. Se ordenó la apertura a juicio, el cual se llevará adelante con fecha a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial.