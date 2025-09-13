La Capital | Turismo | Mar del Plata

Mar del Plata 2026: cuánto costará ir de vacaciones a la ciudad balnearia más elegida

Mientras se acerca la temporada de verano, La Feliz comienza a mostrar sus primeras tarifas. Desde alquileres particulares hasta hoteles cinco estrellas.

13 de septiembre 2025 · 08:23hs
Mar del Plata sigue traccionando miles de turistas que eligen pasar el verano entre sus playas y propuestas.

Mar del Plata se prepara para recibir una nueva temporada de verano y, aunque aún falta para el inicio oficial, ya comenzaron a circular precios que permiten tener una primera idea de cuánto costará vacacionar en la ciudad balnearia por excelencia.

Si bien muchos hoteles e inmobiliarias todavía ajustan sus tarifas, lo cierto es que ya se observa una amplia variedad de valores, pensada para distintos perfiles de turistas. Desde propuestas premium en la zona de Güemes hasta alternativas más accesibles en Punta Mogotes, el abanico es amplio. Y una vez más, La Feliz se confirma como un destino para todos los gustos y bolsillos.

Alquileres particulares: departamentos y casas

Según relevamientos en plataformas como parairnos.com, que conecta a turistas con dueños sin intermediarios, los precios para fin de año y los primeros días de enero ya muestran una tendencia:

  • Departamento para 5 personas con todas las comodidades: desde $85.000 por día.
  • Zona Güemes (perfil exclusivo): un departamento con balcón para 4 personas ronda los $92.500 diarios.
  • Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: entre $80.000 y $200.000 por noche, según ubicación y servicios.

En plataformas locales como Alohar, los valores también varían:

  • Centro: un departamento para cuatro personas cuesta alrededor de $64.000 diarios.
  • Alojamientos grandes (más de 5 personas): los precios pueden escalar hasta los $300.000 por noche.

Quienes prefieren reservar en dólares ya encuentran opciones en Airbnb:

  • Bosque Peralta Ramos: entre 90 y 150 dólares por día, dependiendo del tamaño del alojamiento, si admite mascotas y la cantidad de noches.
  • Departamentos céntricos: entre 30 y 45 dólares diarios para 4 o 5 personas.

>> Leer más: https://www.lacapital.com.ar/turismo/turismo-encuentros-la-naturaleza-y-los-eventos-que-marcan-tendencia-2025-n10217179.html

Hoteles: desde lo básico hasta el lujo total

Aunque la mayoría de los hoteles todavía no publicó sus tarifas de verano, algunos ya mostraron precios de referencia:

  • Hoteles de 2 y 3 estrellas: entre $150.000 y $200.000 por día para cuatro personas.
  • Hotelería de lujo: en el caso del Sheraton Mar del Plata, una noche para cuatro personas puede llegar a costar $838.000.

Balneario 12: carpas con casi todo reservado

Uno de los puntos fuertes del verano marplatense son sus balnearios, y el Balneario 12 (B12) ya tiene precios confirmados para la temporada 2025/2026. Según su dueño, ya tiene más del 65% de ocupación asegurada, con pagos en cuotas.

El valor de la carpa para seis personas sigue siendo más barato que comer en un local de comida rápida. Por persona, pasar entre 10 y 12 horas en B12 cuesta menos que un combo de hamburguesa”, explicó Augusto Digiovanni, titular del balneario.

Tarifas por día (carpa para 6 personas):

Enero:

  • Diario: $80.000.
  • Mes completo: $2.000.000.
  • Primera quincena: $1.100.000.
  • Segunda quincena (la más demandada): $1.200.000.
  • 10 días: $800.000.
  • Semana: $560.000.
  • Estacionamiento diario: $15.000.

Febrero:

  • Mes completo: $1.700.000.
  • Quincena: $900.000.
  • Semana: $500.000.
  • Diario: $80.000.

Ya sea en pesos o en dólares, en hotel o en casa, frente al mar o en barrios más tranquilos, Mar del Plata vuelve a ofrecer su espíritu de vacaciones y se consolida como un clásico indiscutido del verano argentino.

