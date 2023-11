Choque en el túnel Celedonio Escalada: el repartidor sigue en estado grave

Este martes, a las 11.30, los familiares escucharon el último informe médico sobre el estad de Hernando. "Lamentablemente, mi papá sigue muy complicado, tiene comprometidos los pulmones, los doctores dicen que su estado es crítico " le dijo Marcos , el hijo de la víctima, a este diario. Y abundó: "La buena noticia es que intentó respirar por sus propios medios, y la mala es que eso le generó broncoespasmos y lo desestabilizó un poco. Nos dicen que él tiene toda la voluntad de querer mejorar, pero tiene que seguir en el coma inducido y con respirador porque los pulmones no funcionan como deberían. Por otro lado, y aunque tiene golpes en la cabeza, descartaron lesiones graves, igual que en la médula, aunque no descartan lesión en las vértebras , lo que deja la incógnita sobre si va a seguir caminando o pudiendo mover los miembros".

FISCAL WALTER JURADO.jpg El fiscal Jurado imputó al conductor de la camioneta por lesiones graves culposas, agravadas por darse a la fuga y no socorrer a la víctima.

El lunes, Gustavo A., un comerciante propietario de una reconocida rotisería de Rosario, fue imputado por el delito de lesiones graves culposas agravadas por darse a la fuga y no socorrer a la víctima. No obstante, y tras un acuerdo entre las partes, se decidió que permanezca el libertad mientras avanza la causa. Estará inhabilitado para conducir por 90 días, no podrá salir del país y deberá presentarse a comparecer cada 15 días e la Oficina de Gestión Judicial. Todo tras el pago de una caución de 30 mil dólares. Es lo que resolvió el juez Carlos Leiva tras la audiencia imputativa.

Según lo que se pudo establecer hasta el momento, el siniestro sucedió cerca de las 22. De acuerdo al planteo del fiscal Jurado, Gustavo A. circulaba por el pasaje Celedonio Escalada en sentido de Norte hacia el Sur. El acusado manejaba una camioneta KIA Sorento cuando a unos 50 metros antes de llegar a la intersección con calle Pichincha invadió el carril contrario e impactó con el frontal izquierdo de su vehículo contra una motocicleta que era conducida por la víctima, Hernando Fredes.

El fiscal dijo que el informe del acoholemia dio 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre. "No es para agravar la figura penal, es una circunstancia que se tendrá en cuenta ante una futura condena", afirmó Jurado ante las cámaras de El Tres. Posteriormente, fuentes del MPA indicaron a La Capital que se esperan los resultados del examen toxicológico, que tardan más tiempo.

El fiscal Jurado dijo que fueron solicitadas las cámaras de seguridad que funcionaban en el momento del accidente, que pertenecen a comercios privados. "Todavía faltan medidas, como la pericia accidentológica. Pudimos reconstruir la dinámica sobre la base de testimonios y los daños de los vehículos”, dijo el fiscal.

En cuando a posibles precedentes pudiera tener el imputado en siniestros anteriores, aseguró que no hay legajos abiertos en el Ministerio Público de la Acusación, y que Gustavo A. no posee antecedentes penales. Esto fue a raíz de una acusación que hizo el hermano de Hernando Fredes, Javier, quien dijo que el conductor de la camioneta ya había atropellado una vez a una mujer con una moto de agua, causándole serios daños. Jurado no descartó que esto pudiese haberse dado en otras jurisdicción y que por eso no aparezca en la base de datos del MPA santafesino.