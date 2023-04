Cayó un árbol sobre un utilitario en marcha y hubo que rescatar a los ocupantes del vehículo

Todo sucedió después de una noche en la que se produjeron abundantes lluvias en la región. Si bien todavía no hubo información oficial al respecto, una posibilidad es que las raíces del añejo ejemplar de plátano no hayan aguantado el peso con la base de tierra muy húmeda por el agua que cayó durante casi toda la madrugada .

Ratner dijo que en principio "el árbol no parecía estar en mal estado, no tenía señales de deterioro. Evidentemente, habría algún problema en las raíces que lo habrá debilitado. Liberar el vehículo fue una tarea compleja por el peso del árbol y trabajar entre las chapas retorcidas, y sin afectar a otros vehículos. Por el tamaño que tenía, se cruzó la calle y quedó encima de otros vehículos. Se trabajó con mucho cuidado para no generar más daño ni lesionados. Ese dato es positivo. Terminamos la tarea con todas las personas ilesas".