Cae la venta de autos nuevos y usados en Rosario por la incertidumbre económica

"Si tienen que ahorrar compren un autito, algún bien producido en la Argentina. No me vayan a comprar dólares", pidió el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa este lunes tras anunciar la eliminación del impuesto a las ganancias. Los últimos meses han sido complicados para la economía argentina y la industria automotriz no quedó ajena a las turbulencias. Las consultas y operaciones cayeron un 75% en todo el país, un porcentaje que se repite en la ciudad.