Barrio España y Hospitales, donde los superhéroes salvan vidas

El Hospital Italiano, uno de los efectores de gestión privada ubicado en el barrio España y Hospitales, en la zona sur de Rosario.

El barrio España y Hospitales es el único en Rosario que le suma a un nombre propio su característica principal: la atención de la salud . Es el lugar de la ciudad por excelencia que alberga centros de atención públicos y privados, históricos y nuevos, tan nuevos como innovadores, para niños y adultos, municipales y provinciales.

Un universo de superhéroes que se dedican a salvar vidas: médicos, paramédicos, enfermeros, terapistas y voluntarios llegan día a día a ese espacio de la urbe donde el cuidado de la vida se vuelve magia cotidiana.

Y los vecinos lo viven de esa manera. Más allá de que a pocas cuadras se levanta el Centro de Justicia Penal (con otra realidad y otras manifestaciones pero con su entorno) el barrio vive el pulso de familiares de pacientes que llegan de todas partes de la ciudad y la región para estar cerca de los suyos, y algunas veces instalarse. Y alrededor de ellos se teje todo un mundo.

Hay algo que destaca: a una cuadra de su límite geográfico y parte de ese mismo engranaje de servicios, está la Casa Faohp, única en Rosario, en albergar a niños y niñas trasplantados para que junto a un familiar, puedan transitar la primera y sustancial etapa de recuperación.

Hospitales de gestión pública y privada

El hospital de Niños Víctor Vilela y el Centro de Salud N° 11, Juan José Torres, en Villa Corrientes (ex La Lata), son los efectores de la administración municipal y provincial, respectivamente.

>> Leer más: Al Hospital Víctor J. Vilela llegan cada vez más chicos en situación de calle

De gestión privada son los hospitales Español, Italiano Rosario Sur, con la maternidad y donde el Instituto Universitario Italiano Rosario (Iunir) realiza trabajos de investigación y carreras de especialización, según confirmó su decano, Mario Secchi. Además, está el sanatorio Ipam.

Hasta el 2008, el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez fortalecía el nombre del lugar. El espacio que dejó su traslado lo ocupa el Centro de Justicia Penal, otra referencia destacada del barrio.

El superhéroe de los momentos límites

“En los últimos cuatro años se realizaron cirugías cardiovasculares muy complejas, con equipos de primer nivel del país junto a nuestros profesionales, con mortalidad cero, con tres a cuatro intervenciones mensuales”, dice el director médico del Vilela, Eduardo Casim. Y anuncia para los primeros meses de 2026 la inauguración del Hospital de Día, un espacio amable, con salas de juego, para que los pequeños con tratamiento oncohematológico puedan recibir las prácticas médicas de manera confortable. La obra se realiza con los 430 millones de pesos de la campaña con Santiago Maratea, y un fuerte aporte de la Municipalidad.

Hospital Vilela, más que accidentes

Según Casim, al hospital Vilela, de alta complejidad, se lo asocia con casos de coyuntura como accidentes, o niños abandonados, pero no con la función que cumple en la resolución de patologías muy complejas, como las que realiza la unidad de oncohematología, los trasplantes de médula ósea y otros cuadros severos y críticos. “Es el único hospital público de Santa Fe que atiende a pacientes quemados y grandes quemados”, explica. Y dice que es el único hospital público del sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires y zona oeste de Córdoba donde se tratan patologías graves como leucemias y cáncer de huesos. Y dimensiona el apoyo que recibe con un dato: la Municipalidad destina el 26 % de su Presupuesto anual al área Salud, con unos 5 mil trabajadores.

La Casa Luminosa

“La Casa Faohp es un lugar de alojamiento para pacientes trasplantados oncológicos y en tratamientos, es la única en la ciudad que reúne las condiciones necesarias”, dice Gabriela Moroni, portavoz de la Fundación Argentina Onco Hematológica Pediátrica, una ONG rosarina. Desde su inauguración en 2023 alojaron, a la fecha, a más de un centenar de grupos formados por madres, padres, donantes y pequeños pacientes. El Hospital Vilela deriva a esta casa a los pacientes de escasos recursos que van a trasplante y no viven en Rosario, a través de un convenio con la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

>> Leer más: Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a casi 90 niños de todo el país

La Casa se gestó a través de tiempo, proyectos, compromiso y sueños que pudieron concretarse con el terreno en comodato cedido por la Municipalidad, en Virasoro 870. Un subsidio del entonces gobernador Miguel Lisfchitz fue el impulso inicial, que completaron donaciones particulares y campañas de socios para el proyecto. “Cuando teníamos un 60 % construido, el gobernador Omar Perotti donó dinero que se necesitaba entonces para finalizarla”, explica Moroni.

Nueve habitaciones equipadas, espacios comunitarios de juegos y cocina, talleres para mamás y pacientes, gabinete de psico oncología en colaboración con la Universidad de Rosario hacen más confortables los meses de residencia en el lugar. “Las personas que se alojan tienen todas las necesidades cubiertas, alimentación con viandas donadas por un servicio de catering y la Provincia, además de transporte, ropa y pañales”, comenta Moroni. Y dice que además de la Casa, Faohp cumple tareas de acompañamiento en hospitales públicos.

Avenidas y bulevares

España y Hospitales está delimitado por el rectángulo perfecto que forman los bulevares Oroño y Seguí y las avenidas 27 de Febrero y San Martín, esta última, se constituye en el eje comercial que dinamiza el conjunto y lo divide de su vecino Tablada, una vereda en cada distrito, algo que los vecinos resuelven con un dicho: barrios hermanos. Botón de muestra, el Club Central Córdoba, con asiento en los dos distritos. En el distrito también destaca la urbanización de la ex villa La Lata, devenida en Villa Corrientes, con importante trabajo social del Padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Drogadependencia del Arzobispado de Rosario.

>> Leer más: La rutina para pelearle al cáncer infantil: "Cuando un chico está enfermo, toda la familia lo está"

Si bien la principal actividad está en las avenidas y bulevares, en torno de los hospitales hay una dinámica especial para familiares de pacientes en lo que suelen ser largas esperas: bares con minutas, panaderías abiertas 24 horas, kioscos surtidos, farmacias y hospedajes. Una cotidianidad similar ocurre frente al Centro de Justicia Penal. Pero además de estas situaciones ad hoc, el barrio tiene ofertas gastronómicas y bares tradicionales que lucen colmados los fines de semana.