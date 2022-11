Balance de gestión: "Estamos mejor", dijo funcionario del Ministerio de Seguridad

“Algunos medios de comunicación interpelan el silencio de esta gestión, pero nosotros adherimos al pedido de 'menos palabras y más hechos' que hizo el gobernador Oma Perotti cuando asumimos. Se incorporaron vehículos y se hicieron operativos de alta visibilidad con un abordaje multiagencial. Y aún no tenemos los datos de los realizados ayer, que son significativos, pero se nota el descenso de los índices de violencia urbana en lugares como Ludueña y La Tablada”, afirmó el funcionario.

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, el subsecretario de Seguridad Pública de la provincia también se atrevió a mostrar números o resultados tras poco más de tres meses de gestión de Rubén Rimoldi como ministro del área. “Podemos mencionar que del 1º de agosto al 9 de noviembre hemos secuestrado 210 armas en el territorio de Rosario. Estamos hablando de la ciudad sin incluir la zona metropolitana que tiene números un poco más altos”.

El funcionario del Ministerio de Seguridad de Santa Fe tampoco perdió la oportunidad de hacer un balance más amplio, y aseguró que desde principios de agosto “se han detenido 2.753 personas; se han incorporado vehículos; se han detenido por el artículo 10 bis con 321 personas. A eso hay que sumarle la incautación de vehículos y los resultados de los operativos realizados del decreto 460 que permite el control de las motocicletas”.

En ese sentido, aseguró que “el 44% de los detenidos de este año son de la gestión Rimoldi. Esto no requiere sólo actuación policial. Se requiere un abordaje integral, porque las organizaciones y los mercados criminales que afectan a zonas puntuales de la ciudad no se desarrollaron porque lucharon contra el estado. Las organizaciones ocuparon un lugar en el que el estado no estaba presente. Estamos reconstruyendo esa presencia. Desde el día cero se comenzó a colocar infraestructura”.

En ese orden, Glavinich fue consultado sobre las recientes declaraciones del intendente Pablo Javkin, quien dijo en un par de oportunidades que, a pesar de recorrer extensas zonas de la ciudad seguía “sin ver las lucecitas azules” de los patrulleros recorriendo las calles en prevención de delitos, poniendo de manifiesto su disgusto por la falta de policías en las calles.

Al respecto, el funcionario provincial respondió: “Que no se vean luces azules no quiere decir que no haya acciones. Estamos mejor. Lo indican los números y la gente lo ve día a día”.