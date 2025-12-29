Siguen las grietas en la familia taxista: otra entidad rechaza la suba del 25% en la tarifa

Un grupo de autoconvocados rechazó el incremento solicitado por los titulares y envió una nota al Concejo pidiendo que cualquier petición pase el filtro de 500 firmas de taxistas

Un grupo de taxistas autoconvodados rechazó el pedido formulado por las cámaras de titulares de licencias de taxis de un 25 por ciento de aumento en la tarifa para comienzos de 2026 . Para esto, la organización planteó al Concejo Municipal que cualquier solicitud del sector cuente con el aval de un mínimo de 500 firmas de trabajadores y trabajadoras del volante. "Queremos una representatividad comprobable", indicó uno de los referentes, Ezequiel Lovey.

A mediados de diciembre, los referentes de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) acudieron a la comisión de servicios públicos del Palacio Vasallo para solicitar una suba del 25 por ciento en la tarifa de taxis a partir de los inicios del año que viene.

Y fueron tres las razones que motivaron el pedido de la entidad. En primer lugar, el incremento del precio del Gas Natural Comprimido (GNC), que según planteó el referente de la cámara José Iantosca pasará de 730 a 850 pesos el metro cúbico. En segundo término, el precio de los seguros de los taxis, donde se amplió la responsabilidad civil a 460 millones de pesos, con un incremento del valor de la cuota del orden del 40 por ciento, de 87 mil a 120 mil pesos mensuales. Y como tercer aspecto, la suba del precio de las unidades cero kilómetro que pasaron de un promedio de 27 millones a 35 millones de pesos, teniendo como referencia uno de los modelos más utilizados para el servicio público de taxis (Fiat Cronos).

El vocero de los dueños de las chapas les advirtió a los ediles: “Estamos trabajando muy por debajo de los costos”.

>>Leer más: Taxis: el Concejo aprobó una tarifa unificada y otra promocional para viajes en la calle

Sin embargo, el pedido no reunió las firmas suficientes para ir al recinto en la última sesión de prórroga del año y no se trató entre los 87 expedientes que sí tuvieron aprobación. Por ende, la iniciativa deberá esperar el reinicio del año legislativo, pero también los votos suficientes para que se convalide en el recinto. Algo por el momento denegado.

taxi taxis taxista Los taxis tendrán una nueva tarifa promocional para diversos sectores de la sociedad. Héctor Rio / La Capital

Nuevo pedido taxista

"En febrero próximo vamos a ir nuevamente a pedirlo (al incremento del 25 por ciento), tenemos la promesa en el Concejo de que nos lo iban a dar", le dijo a La Capital Iantosca.

Las idas y vueltas con las grietas que afloran en el sector no son nuevas. Los sucesivos reclamos de incrementos en las tarifas o actualizaciones de acuerdo a un estimado que arroja el estudio de costos que elabora el Ente de la Movilidad, divide las aguas en la familia taxista.

taxis3 Los taxistas pidieron ayer un aumento de tarifa que regiría a partir de marzo Foto: La Capital / Archivo.

Para citar los últimos antecedentes, cabe recordar que en noviembre el Sindicato Peones de Taxis (SPT) también había pedido una suba del 25 por ciento y llevar la bajada de bandera a 2.800 pesos (en la actualidad es de 2.117 pesos vigente desde junio pasado). A ello se habían sumado no solo el SPT sino la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (Attur), Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario (Camtar), y el grupo Paradas Libres.

>>Leer más: Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

Sin embargo, a los pocos días de esta solicitud, el responsable de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes de Rosario (Atti), Mario Cesca, se mostró en contra de este aumento, al advertir que si se otorga se bajarán más pasajeros de los taxis.

Contra el aumento

A esta voz se le sumaron los autoconvocados. "Este incremento no busca mejorar el servicio ni la vida del trabajador, sino seguir financiando un sistema que incluye el negocio de las radios, los GPS, la explotación de chapas y los alquileres abusivos de autos por día", expresa el comunicado, para denunciar luego subregistros de horas diarias de los peones, con el fin de "achicar costos", "perdida de derechos y manipulación". Para cerrar, la entidad advirtió a los concejales: "Pedir un aumento en estas condiciones es solicitarle al ciudadano que financie la explotación de los trabajadores para un negocio de unos pocos", suscribió Lovey.

taxis5

Representatividad en el Concejo

Los autoconvocados le volvieron a mandar una nota al Concejo para exigir una suerte de "filtro" de representatividad a la hora de atender los pedidos que llegan desde los taxistas. Solicitan un criterio "claro y expreso" para validar la legitimidad de quienes mandan solicitudes. En este marco, plantean requisitos tales como un mínimo de 500 firmas de taxistas, que incluyan a todos los géneros, que tengan la documentación en regla, por ejemplo, de personería jurídica, rechazo a las representaciones individuales, entre otras. "Esto asegurará que las decisiones que se tomen se basen en propuestas con verdadero consenso y legitimidad", se expresó.

Iantosca recogió el guante. "La únicas instituciones reales que existen son Catiltar y el sindicato de peones. Lo demás no existe. Puedo demostrar la cantidad de socios que tengo en la cámara, que pagan por mes. Todos los demás pueden pedir lo que quieran pero democráticamente, porque creo que no se trabaja así. En lo personal no me molesta y no creo que el Concejo tome en cuenta (a ese grupo). Nuestra institución supera esa cantidad de gente y es la única que funciona junto con el Sindicato de Peones de Taxis. El resto son entidades a medias, son nada más que políticas, grupos de gente, pequeños generalmente y más que eso no hay" retrucó, para agregar: "Y hay que rescatar y reconocer a la comunidad de mujeres en Shetaxi, representativa de unas 100 a 150 choferes".

>>Leer más: Ya rige la tarifa única para los taxis: cuánto se paga y qué cambia al tomarlos en la calle

El pedido de una representatividad "comprobable" fue impulsado por Vanesa Mulardo y Lovey y "de todos los taxistas que ya no quieren más a esas representaciones", señaló el taxista autoconvocado. "El rechazo no solo es contra el aumento, sino que es a todo lo que en el futuro presenten y pidan. Todo lo que perjudique al sistema del taxi, sin consultar a la mayoría, tendrá que ser por firmas", insistió Lovey.