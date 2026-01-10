La Capital | La Ciudad | taxis

Mujeres taxistas quieren conocer la "letra chica" del proyecto antes de exhibir publicidad

She Taxi se mostró a favor de sumar un ingreso para los conductores, pero no quiere que "nada interfiera" entre la publicidad y los titulares de la chapa

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

10 de enero 2026 · 06:15hs
Una de las actividades pendientes que deberá abordar el Concejo Municipal de Rosario cuando retome las sesiones será el proyecto del concejal Pablo Gavira para incluir publicidad en taxis, una iniciativa que generó preguntas desde el espacio She Taxi, que nuclea a la mayoría de las taxistas del servicio público.

La iniciativa para que los taxis lleven publicidad sobre el techo o en las puertas traseras se presentó sobre el final de la actividad legislativa del Concejo Municipal, pero antes ya había estado en boca de los conductores y los medios de Rosario. Frente a esto, la referente de She Taxi, María Eva Juncos, planteó una serie de reparos “a modo preventivo” antes de reunirse el próximo jueves con el concejal autor de la iniciativa.

Para el titular del taxi

En diálogo con La Capital, Juncos señaló que la futura publicidad, en caso de que se apruebe el proyecto, debe “ser totalmente para el titular del taxi porque la idea viene a afrontar los problemas que tenemos respecto a la tarifa y la competencia desleal”.

Juncos instó a que “nada interfiera” porque advirtió que “alrededor del taxi hay ‘muchos quioscos’ que se fueron desvirtuando” como la obligación del radio taxi o el uso indispensable del GPS “que pagan los titulares del taxi siendo un servicio público”.

“No queremos que el tema de la publicidad sea algo parecido. Además, en declaraciones a la prensa se habló de una posible licitación para definir la publicidad”, apuntó Juncos, y recordó el artículo 63 de la ordenanza 2649/80, “que ya habla de la posibilidad de sumar publicidad sobre el techo con una estructura de determinadas medidas”. Luego adelantó que el próximo jueves será recibida por el concejal de Unidos para conocer detalles de la ordenanza y despejar dudas.

Publicidad en las unidades

De todas formas, no descartó la posibilidad de sumar publicidad al sector de los taxis y abrió la puerta para que las marcas que quieran puedan estar en las unidades. Llevarlo a cabo, planteó, no sería el problema porque se puede gestionar de manera particular o bien a través de las cámaras que nuclean a los titulares. “No es una traba”, aseguró.

“Ahora, que se lo lleve una sola empresa... me hace ruido porque después quedamos a merced de los precios que quiera poner. Entiendo el negocio de la empresa de publicidad que se multiplica por 2.500 taxis que hay en Rosario, por eso hay que hacerlo bien”, apuntó.

En su pedido de analizar el tema con profundidad, Juncos recordó charlas con referentes taxistas de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos jurisdicciones donde no prosperaron iniciativas similares. “Ellos me decían que es tan burocrático para el taxista pedir el permiso que no se justifica”, destacó.

Los números de los taxistas

Sosteniendo la discusión y a la espera de la reunión con Gavira, Juncos aseguró que la llegada de la publicidad puede ser un “ingreso considerable o digno” para los taxistas “que según los datos del Indec están teniendo salarios que rozan la indigencia”. Y frente a esto, reiteró: “Tiene que ser algo digno, básicamente. La dignidad es lo básico, es lo primero que tiene que pasar, la barrera que tiene que pasar cada proyecto que se presente”.

Cerrando el tema, la chofer se mostró “abierta al diálogo” para lograr que el proyecto “sea viable, siempre y cuando se ponga como actor principal al titular del taxi” porque “en principio no está mal, pero hay que hacer números”.

