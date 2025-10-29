La Capital | La Ciudad | Tricentenario

Obras del Tricentenario: la "nueva" plaza 25 de mayo se inaugura el 7 de diciembre

En el marco del plan de inversión en el eje histórico y por los 300 años de Rosario, el espacio más emblemático de la ciudad tendrá veredas más anchas y mayor acceso peatonal a esta zona histórica

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

29 de octubre 2025 · 06:10hs
Obras del Tricentenario: la nueva plaza 25 de mayo se inaugura el 7 de diciembre

La remodelación de la plaza 25 de Mayo se inaugurará este 7 de diciembre y con ello se suma otro eslabón en las obras del Tricentenario sobre el eje histórico de Rosario. La "nueva" plaza emblemática frente a la manzana fundacional incluye un paso a nivel para mejorar la conexión con el Pasaje Juramento y con la peatonal Córdoba, la ampliación de veredas perimetrales, mejoras en los canteros, nueva forestación, y el retiro del estacionamiento a 45 grados por calle Córdoba, y adonde se dejará un solo carril para el tránsito vehicular. En la refuncionalización del espacio público más emblemático de la ciudad se invirtieron 932 millones de pesos de fondos provinciales y municipales.

La semana pasada se dieron por finalizados los trabajos de recuperación en el marco de los 300 años de Rosario en el Pasaje Juramento, en el espejo de agua del Monumento a la Bandera y sobre las esculturas de Lola Mora. Todo ello, sobre el denominado eje histórico junto a la restauración y nueva iluminación en la Catedral y en la fachada del Palacio Municipal. Ambos edificios fueron restaurados con una estética y una preservación que emula los colores originales de ambos sitios de valor patrimonial.

Para diciembre

Ahora, y tal como se estableció este martes en el gobierno municipal, la fecha elegida para el corte de cintas será el próximo 7 de diciembre. Las tareas en la 25 de Mayo incluyen mejoras en la circulación de este espacio, pero con la prioridad en el acceso peatonal con una idea que se reafirmó: afirmar su rol de sitio de encuentro, de vínculo y de recreación.

La remodelación integral abarca la ampliación de las veredas perimetrales para mejorar las condiciones de seguridad peatonal. En ese espacio, también se realizará un paso a nivel en la intersección de las calles Laprida y Córdoba, para mejorar el tránsito peatonal desde la peatonal Córdoba hacia la plaza. Y en el mismo sentido, se ejecutará un paso a nivel desde la plaza hacia el Pasaje Juramento.

En detalle

La renovación y reposición de materiales incluirá la reparación de concreto asfáltico en las cuatro calles (Buenos Aires, Santa Fe, Laprida y Córdoba), y la recuperación y colocación de baldosas, que se retirarán y se volverán a colocar una vez arregladas. Y tareas hidráulicas como la readecuación de desagües pluviales, reubicación de sumideros, nuevo cordón cuneta, bacheo y la ejecución de rampas de accesibilidad. En cuanto al equipamiento urbano, la rehabilitación de la plaza tendrá nuevo alumbrado, y trabajos de parquización y jardinería.

A su turno, el subsecretario de Obras Públicas del municipio, Juan Manuel Ferrer, recordó la habilitación parcial del sector de la 25 de Mayo que da hacia calle Buenos Aires para permitir el ingreso de gente, y el nuevo acceso al Palacio de los Leones, y La Catedral, "ahora se culminará el próximo 7 de diciembre cuando presentemos la restauración completa de la misma, símbolo de nuestra ciudad".

Plaza 25 de Mayo, la mirada de las autoridades

"La plaza recuperará su esplendor original con nueva iluminación, veredas accesibles y un entorno renovado que une historia y futuro. Después de décadas sin una intervención integral, este espacio vuelve a ser el corazón del centro y el punto de encuentro para rosarinos y rosarinas. El Tricentenario en Rosario se celebra así, recuperando nuestra historia, honrando nuestra identidad y proyectando la ciudad hacia los próximos 300 años", dijo con euforia el funcionario.

También, y sobre la relevancia de la intervención integral en la plaza, el propio intendente Pablo Javkin remarcó que "junto a la gran cantidad de obras que estamos realizando por el Tricentenario, representará un importante legado para la ciudad. Queremos posicionar a Rosario como un polo económico, productivo y también de carácter turístico, en la región y en todo el país, y esta obra en la plaza donde la ciudad comenzó a establecerse y crecer suma grandes atractivos en ese sentido”.

En esa misma dirección, ponderando las virtudes que exhibe la ciudad, el titular del Palacio de los Leones destacó: “Buscamos que se aproveche el espacio público que ofrece Rosario. Con la renovación en esta plaza, que tanto significa para toda la ciudadanía, apuntamos a una puesta en valor de los espacios más emblemáticos del casco histórico, para que ese sector recupere la importancia que siempre tuvo, por su rol testimonial desde los inicios de la ciudad”, marcó Javkin.

En el Eje Histórico del Tricentenario

En el marco del paquete de más de 300 proyectos que impulsaron el gobierno santafesino y la Intendencia, la renovación de edificios y la refuncionalización de otros se inicia en las peatonales Córdoba y San Martín, se extiende hasta el Parque España y, temáticamente, se desarrolla alrededor de dos ejes determinantes: el "histórico", que atraviesa la zona céntrica, y el de "innovación", que ubica su principal foco en la ribera central de la ciudad.

La plaza 25 de Mayo vincula los edificios de mayor importancia histórica (Catedral, Palacio Municipal, edificio del Correo y Museo Estévez), y ese diálogo arquitectónico plantea un recorrido histórico. Ahora. los trabajos de puesta en valor refieren a los orígenes de Rosario sus primeros pobladores que construyeron la primer capilla denominada "Nuestra Señora de los Arroyos" y entronizaron la Virgen del Rosario, patrona de la ciudad.

En el edificio alrededor de cual la ciudad comenzó a desarrollarse se están realizando tareas de restauración, que incluyen trabajos de recuperación en la fachada, las terrazas y en las torres. Esa intervención, además, alcanzará a la casa parroquial.

También se cambiará de manera completa la cubierta de chapa; se impermeabilizarán las terrazas, la cúpula mayor y las menores; se realizarán trabajos de pintura en la planta baja y se reconstruirán las cornisas y las molduras. Además, se reparará y restituirán los revoques con nuevos, idénticos a los originales.

Por su parte, se están llevando adelante tareas de rehabilitación en las fachadas del Palacio Municipal. En ese inmueble de gran valor patrimonial se busca recuperar la calidad material, solucionar los problemas edilicios, de filtraciones, y devolverle el aspecto original de principios del siglo XX.

En ese edificio se reconstruirán las cornisas, se arreglarán y se restituirán los revoques, se repararán de manera total los balcones, se restaurarán las molduras y la ornamentación, se reconstruirán capas aisladoras, y se realizarán tareas de pintura general que buscarán recuperar el color original de las fachadas. La intervención comprende la impermeabilización de las terrazas, la reparación de barandas internas, y la refuncionalización de los desagües.

