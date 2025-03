Amsafé pide analizar la situación de las escuelas en el marco de la ola de calor

Rosario y la región atraviesan una fuerte ola de calor . Después de un miércoles con alerta amarilla y una térmica que colocó a la ciudad en el podio de las más calurosas de toda la Argentina, llegó un jueves con alerta naranja y un pronóstico nada alentador. Las lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional, recién llegarían a última hora del viernes. Y allí, el esperado alivio. En este marco, Amsafé pidió analizar la situación de las escuelas, en particular de aquellas que no tienen infraestructura para hacer frente a las altas temperaturas.

"La mayoría de las escuelas no están en condiciones para funcionar con estas altas temperaturas" , planteó Juan Pablo Casiello, delegado de Amsafe Rosario. "No hay condiciones para el aprendizaje" , lamentó. "Los chicos están agobiados por esta ola de calor. Estamos teniendo chiquitos y también docente golpeados, les afecta la salud", precisó.

Casiello aclaró que el gremio no impulsa una suspensión generalizada de clases, sino la posibilidad de que los directivos evalúen las condiciones particulares y tomen decisiones para cuidar a la comunidad educativa. "Lo planteamos con cuidado, no como medida total. Entendemos que la mayoría no puede dar clase, pero a lo mejor en algunas situaciones se puede dar en primer turno, no por la tarde. Habría que habilitar a las propias comunidades y dirección para que, con criterio, resuelvan", sostuvo.

"La situación es muy complicada, en algunos casos insoportable", lamentó. "Los chicos no tienen que estar en las aulas como sea, tienen que estar en las aulas para aprender. No tiene sentido forzarlos", evaluó. "En la mayoría de las escuelas no puede darse clases. Con este calor, desde las 10 de la mañana nadie puede aprender nada", lamentó.