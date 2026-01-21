La Capital | Economía | alquileres

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Un informe relevó aumentos de 59,1% en los alquileres de los monoambientes y del 43% y 51,3% para los de dos y tres ambientes

21 de enero 2026 · 21:56hs
El Ceso relevó los aumentos en los precios de los alquileres.

Los precios de los alquileres presentaron subas de hasta 59,1% interanual en Rosario durante al arranque del año, según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso).

El mayor incremento correspondió a los monoambientes, segmento dentro del cual la mediana de precios fue de $ 350.000. Los de dos ambientes subieron 43,3%, a $ 430.000 y los de tres ambientes 51,3%, a $ 590.000.

Los jubilados y las jubiladas que tienen un ingreso de $ 419.299 deben gastar el 83,5% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. El salario mínimo, vital y móvil ($ 341.000) está por debajo de es alquiler. Solo lpuede cubrir el 97,4% del valor.

El Ceso también comparó el precio de alquiler de un departamento de dos ambientes ($ 430.000) con el salario de un maestro de grado sin antigüedad. Más del 57% del sueldo de estos trabajadores se destina solamente al pago de la vivienda.

El Indice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 36,4% al primer día hábil de enero.

Alquileres vs inflación

“En términos interanuales, el 2026 continúa con incrementos en los precios de oferta de los alquileres superiores a la inflación esperada. Las diferencias superan los 20 puntos porcentuales”, señaló el centro de estudios.

Con respecto a la cantidad de unidades ofrecidas en pesos, el relevamiento dio cuenta de un aumento de 6,1% con respecto a enero de 2025. Y la proporción de unidades ofertadas en dólares se mantiene estable.

