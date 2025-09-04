La Capital | La Ciudad | Rosario

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Vecinos de Rosario pueden avisar sobre autos, motos o camiones abandonados y colaborar con calles más seguras y limpias

4 de septiembre 2025 · 13:32hs
Los vehículos son retirados de la vía pública y llevados al corralón municipal. 

Los vehículos son retirados de la vía pública y llevados al corralón municipal. 

En lo que va del año, la Municipalidad de Rosario ya removió de calles y avenidas unos 156 vehículos abandonados. La Secretaría de Control es la encargada de intimar a los propietarios y llevar a cabo la remisión en grúa en caso de no obtener respuesta.

Ahora bien, cabe remarcar que las remociones fueron solicitadas por vecinos que se comunicaron con el municipio a través de los canales de reclamo. Se trata de autos, motos y camiones que ocupaban espacio en la vía pública y generaban suciedad, condiciones para hechos de vandalismo e inseguridad y obstaculizaron el tránsito.

En este contexto, desde la municipalidad recordaron que los inspectores no actúan de oficio, esdecir que sólo se procede si hay alguna denuncia formal. Y detallaron cómo se pueden realizar los reclamos en caso de ver algún vehículo abandonado en la vía pública.

image

“Estamos trabajando mucho en estas situaciones. La calle no es un depósito, es un lugar de estacionamiento temporal. Estos vehículos obstaculizan el tránsito y generan entornos con falta de higiene, inseguros o condiciones para hechos de vandalismo, por eso es que vamos a seguir con este tipo de intervenciones, tal como nos pide el intendente Pablo Javkin”, destacó el secretario de Control, Diego Herrera.

>> Leer más: Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock sigue siendo insuficiente

Cómo es el proceso

Frente a las denuncias de los vehículos abandonados en la vía pública, el municipio se organiza según la zona y prioridad del caso.

La primera medida que se toma es labrar una intimación al titular del vehículo para que proceda a retirarlo de la vía pública en el término de 48 horas, que es el plazo establecido por ordenanza. Si el vehículo no es removido en ese lapso se realiza el acta de infracción y se establece la posibilidad de comparecer ante el Tribunal de Faltas, mientras se procede con la remisión al Corralón Municipal.

En este sentido, detallaron que una vez en el depósito y pasado el término de tres años desde que el vehículo no fuera reclamado por el titular, se procede a su compactación, procedimiento se realiza periódicamente cada tres o cuatro años con todos los vehículos que no fueron solicitados.

Ahora bien, antes de llegar a esta instancia, el municipio se encarga de contactar con los titulares de los rodados en varias oportunidades y de notificarlos para que puedan realizar el retiro. Además aclararon que los autos que son compactados en general se encuentran en estado de deterioro o desmantelados.

image

Cómo se hace para denunciar

Los reclamos por rodados abandonados en la vía pública se pueden realizar a través de llamados al número 147 o bien por medio de la página web municipal y MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp al 3415 44-0147.

Todas las denuncias se realizan de manera anónima. Una vez en conversación se solicita la dirección en donde se encuentra el vehículo, una breve descripción del mismo y el número de la patente si es que aún la posee.

>> Leer más: Comenzaron a retirar vehículos abandonados en la vía pública de Villa Gobernador Gálvez

Noticias relacionadas
El conjuro 4: Últimos ritos, uno de los estrenos más esperados, ya desembarcó en las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: franquicia de terror, drama argentino y comedia extranjera

el dolar oficial cerro este miercoles sin cambios, pero el blue en rosario se movio

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Trabajadores en Ovidio Lagos y Juan Canals

Comenzó el plan de bacheo y mantenimiento vial de 250 cuadras de Rosario: qué calles abarca

El peaje de General Lagos, perteneciente al concesionario Corredores Viales.

Cuánto cuestan los peajes para salir de Rosario por las diferentes rutas y autopistas

Ver comentarios

Las más leídas

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Lo último

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

El fideo de 29,3 metros certificado ante escribana: un tributo a Angel Di María

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Las obras se encuentran en ejecución, en el marco de los 300 años de la ciudad, y forman parte de un plan de restauración integral del histórico edificio
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones
La Región

Incendio en Totoras: explotaron tanques de combustible en un depósito de camiones

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad
La Ciudad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?
La Ciudad

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Policiales

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

Ovación
Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera
OVACIÓN

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Surgió en la cantera del Central Córdoba rosarino y ahora es director técnico: dirigirá a un equipo de primera

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Gasly habló sobre el episodio con Colapinto en el GP de Países Bajos: qué dijo

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Fue la joya de Central y cotizaba a 60 millones de euros, pero hoy enfrenta una multa millonaria

Policiales
Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores
POLCIALES

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

La Ciudad
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
La Ciudad

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Policiales

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
Policiales

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
La Ciudad

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Información General

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
La Ciudad

Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Por Luis Castro
Ovación

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
Economía

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Política

Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
POLICIALES

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
Política

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
Economía

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
politica

El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Policiales

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
POLICIALES

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento
La Ciudad

Traje claro y turno previo: Javkin adelantó detalles sobre su casamiento

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial
Información General

Recuperaron en Mar del Plata un cuadro robado por nazis en la II Guerra Mundial

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste
Policiales

El secuestro de una moto robada echó luz sobre varios crímenes en la zona oeste

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático

Por Azul Martínez Lo Re
La Ciudad

Una esquina clave del centro rosarino se renueva con sala de juegos y bar temático