Aguas suspendió a tres empresas desagotadoras de efluentes cloacales y respondieron con piquetes

La sanción es por no ajustarse a la normativa vigente, en algunos casos y en otros, por falta de registración correspondiente en el municipio.

Al menos tres empresas desagotadoras de líquidos y efluentes cloacales realizaron sendas protestas con cortes frente a la sede administrativa de Aguas Santafesinas (Assa) y en las cercanías del Emisario Sur tras una suspensión dictada por la empresa al no ajustarse a las normativas correspondientes respecto al tratamiento de ese tipo de residuos . Desde las empresas encargadas de recolección de este tipo de contenidos esgrimieron que sólo se encargan del traslado y no son responsables de lo que generan terceros.

Todo comenzó a partir de los análisis de rutina que Aguas Santafesinas realiza a los vertidos que tienen destino en el Emisario Sur, donde van a parar todos los desechos industriales y domiciliarios a granel que no se escurren por cloacas.

"Hoy (miércoles) se los atendió en calle Salta a los representantes de algunos camiones que fueron suspendidos y no se les permitió la descarga en el Emisario Sur, ya que la descarga no estaba dentro de la norma", explicaron a La Capital desde la empresa reguladora del servicio.

En ese contexto, precisaron que las sanciones, las cuales tienen un lapso de siete días hábiles, ocurrió a partir de los exámenes de laboratorio que se realizan ante del vaciado en la terminal del bajo Ayolas. " Sólo se reciben los residuos cloacales para los que están preparadas las cañerías , pero también se suspendieron aquellos que no tenían la habilitación municipal en norma", explicaron.

También anticiparon que la semana entrante está prevista una reunión con las firmas que se encargan del vaciado de pozos y traslado de líquidos industriales para ver cómo seguir, al tiempo que indicaron que "hasta tanto no se cumplan los pasos reglamentarios, no se les va a permitir ingresar" al predio. A su vez, indicaron que quienes no tienen la habilitación deben regularizar la situación en la Municipalidad.

Ante todo esto, entre seis y siete empresas decidieron realizar un piquete frente al ingreso de la sede administrativa de Assa, en Salta entre Corrientes y Paraguay, al igual que en las inmediaciones de Circunvalación y Ayolas.

"Ya nos reunimos pero no tuvimos una respuesta favorable. Como mínimo pedimos que nos levanten la suspensión y continuar con la actividad normalmente", señaló Sergio Pino, de Desagotadores Unidos a El Tres TV, para argumentar: "Nosotros no generamos residuos, sólo los transportamos; no podemos saber qué líquido hay dentro del pozo".

A su vez, sostuvo: "No somos responsables de lo que el vecino o vecina vierte en un pozo, pero también hay que saber que en muchos pueblos cercanos a Rosario hay plantas de tratamiento donde los efluentes tienen un tratamiento correspondiente antes de vertirlos al río, por eso es ridículo que una empresa como Aguas Santafesinas no cuente con esa posibilidad".

Desde Aguas Santafesinas aseguraron, en tanto, que la actividad debe desarrollarse dentro de "un marco regulatorio especial del servicio, con parámetros de control que se cumplimentan, no manipulando residuos peligrosos o contaminantes".

"El efluente de origen cloacal dispuesto, conforme normativa aplicable y con procedimientos de control, cumple con el marco aplicable a la actividad", señalaron para aclarar que "los efluentes cloacales dispuestos por Assa cumplen con el marco regulatorio aplicable a la actividad (ley provincial Nº 11.220). Y cuentan con procedimientos de control tanto por parte de Aguas como del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress)".

Por último, destacaron es que todas las tomas de captación de agua para potabilizar de Aguas Santafesinas se encuentran aguas arriba de los desagües cloacales de la ciudad.