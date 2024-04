Advierten que en colegios privados el premio a la asistencia implicará una suba de cuotas

"Todo esto se resolvería -agregó- si se discute en paritaria. La licencia a embarazadas o a quien tiene una enfermedad. El jueves tenemos paritaria. Si no se discute ahí hay que levantarse e irse, porque el gobierno puso al sistema en un conflicto total".

Aumento en las cuotas

Lucero recordó que, pese a la intención de la provincia, la docencia privada deberá cobrar también el reconocimiento, ya que el artículo 24° de la ley del Servicio Provincial de Enseñanza Privada establece que "el personal escolar de los establecimientos de enseñanza privada percibirá la misma retribución que perciba el del orden oficial, en iguales condiciones, especialidad y cargo".

Así, para el titular de Sadop Rosario en los colegios privados el premio implicará un incremento de hasta un 40 por ciento en las cuotas desde el mes que viene. Y explicó: "El ministro dijo que esto era desde el 8 de abril, así que lo tienen que hacer retroactivo. Esto pasa porque no tuvieron en cuenta esto cuando lo diseñaron".

"Como la provincia no contempla a las escuelas privadas, representa el aumento de un 40 % de las cuotas para el mes que viene. (Al cambiar la escala la escuelas lo tendrían que pagar igual). Como todo lo improvisado, entre bruto y brutal", posteó el sus redes sociales Martín Lucero, titular de Sadop Rosario, y agregó: "Hay un desconocimiento grosero del Ministerio de Educación del funcionamiento del sistema educativo. Las escuelas privadas no pueden optar por pagar o no algo que retribuya la actividad docente. Sea que el Ministerio considere 'el premio' algo salarial o no (para nosotros claramente LO ES), todo lo que se paga el Estado lo deben pagar las escuelas privadas porque la ley habla de "retribución". Ahora como las cuotas se van por las nubes... No saben como aclarar un tema que no tenían previsto...".

El fantasma del presentismo

Desde Sadop Rosario también compararon al reconocimiento de la provincia con el presentismo que se aplicó en Santa Fe durante el reutemismo. "El funcionario (por el ministro Goity) volvió a insistir con lo que se llama reconocimiento para docentes con asistencia perfecta. En nuestra provincia esta medida tiene un precedente que fue la terrible experiencia del presentismo", señaló el gremio mediante un comunicado difundido este lunes.

Premio a la asistencia perfecta

Este lunes por la mañana en conferencia de prensa, el ministro de Educación, José Goity, y su par de economía, Pablo Olivares, presentaron un reconocimiento a la asistencia perfecta. Un plan por el cual los docentes van a recibir "un reconocimiento económico mensual y otro trimestral extra" cuando tengan asistencia perfecta durante todo el trimestre.

Para los docentes titulares e interinos que no registren inasistencias en el mes el reconocimiento será de 57.400 pesos por cargo docente (114.800 para cargos directivos y de supervisión, 4.784 por hora cátedra de nivel superior y 3.827 por hora cátedra de otros niveles).

En el caso de los maestros titulares e interinos que registren solo una inasistencia en el mes respectivo, cobrarán 28.700 por cargo docente (57.400 para cargos directivos y de supervisión, 2.392 por hora cátedra de nivel superior y 1.914 por hora cátedra de otros niveles).