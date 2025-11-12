Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Este miércoles al mediodía tendrá lugar el acto oficial de inauguración de estos 4 mil metros cuadrados que servirán para formar unos 1.200 jóvenes rosarinos entre 18 a 30 años

Otro eje de la innovación lanzado en el marco del Tricentenario verá la luz este miércoles a partir del mediodía. Se trata de Tecnoteca, un espacio refuncionalizado en el Galpón 13 del Parque a la Bandera pensado como una escuela de tecnología para el mundo laboral que se avecina . Brindará formación a jóvenes entre 18 a 30 años en nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades en inteligencia artificial, robótica, programación y arte digital.

Se trata de un proyecto financiado por el Banco Mundial por 600 millones de pesos para refuncionalizar 4 mil metros cuadrados con el fin de dar un espacio de formación a unos 1.200 jóvenes rosarinos; y que comenzó a tomar forma en 2024 tras un acuerdo entre la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), la provincia y el municipio. Como antecedente, la Municipalidad había hecho en 2023 un ensayo previo, una prueba piloto en el Complejo Astronómico Municipal. Se había denominado Tecnoteca Beta, integrada con jóvenes de todos los barrios traccionados a través de las organizaciones sociales en las que ya participan o de programas municipales.

El proyecto formativo se diseñó en base a cuatro grandes ejes: el primero primero es comercio digital (diseño, montaje de las tiendas virtuales, medios de pago, experiencia y satisfacción del usuario, o el ingreso a una página de internet). El segundo son las industrias creativas producción de streaming, diseño y producción de videojuegos, fotografía digital, diseño de iluminación y diseño para la impresión en 3D. El tercero está referido a los desarrollos tecnológicos (electrónica, reparación de dispositivos, inteligencia artificial. Y finalmente la capacitación profesional o también conocida como "habilidades blandas" en la que se aborda la comunicación, formación de equipos, liderazgos, entre otros.

Economía del conocimiento

En cuanto a la disposición del espacio, la vieja estructura portuaria quedó dividida en dos plantas. En la parte baja está ubicada la sala de usos múltiples, dos áreas de capacitación, tres laboratorios, un espacio de cuidado, un lactario y un comedor, todos pensados bajo la posibilidad de que concurran madres jóvenes. En el subsuelo funcionará el espacio de coworking, un laboratorio y la cápsula audiovisual.

La tecnoteca municipal es pública y gratuita. Está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años a quienes se les otorga una beca de movilidad, ya que los cursos son presenciales. La intención es que los jóvenes puedan certificar sus habilidades y que se vayan con un plus, habiendo transitado una instancia formal para que puedan incorporar a sus curriculums.

Para el año que viene se iniciarán los proyectos entre tres y cuatro meses de extensión. Por lo pronto, para incentivar a los jóvenes en el arranque está previsto realizar capacitaciones sobre cómo generar un CV, cómo cargar en LinkedIn el perfil para hacer las búsquedas laborales, prácticas de entrevistas laborales, uso de la inteligencia artificial como una herramienta para el trabajo, cómo ponerle valor al trabajo, entre otros.

Acto oficial

El acto oficial de inauguración se realizará al mediodía del miércoles, con la presencia del intendente Pablo Javkin, autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector empresarial. Durante la jornada se llevará a cabo una recorrida por las instalaciones, donde los propios jóvenes serán los protagonistas y los encargados de contar qué sucederá en cada uno de los espacios de Tecnoteca.

"Es un galpón entero, abierto, para que miles de chicos, no importa de dónde vengan, se junten, se mezclen, creen y se formen en el mundo de la economía del conocimiento: inteligencia artificial, robótica, programación, industrias creativas, arte digital. Es una escuela de tecnología que prepara para el trabajo que viene, muy distinto al que nos preparamos nosotros”, expresó el Intendente Javkin.

Más temprano, Tecnoteca tendrá su primera actividad junto a los jóvenes que actualmente asisten a cursos en el Centro Astronómico Municipal (CAM), quienes presentarán los avances de las tiendas virtuales desarrolladas en el trayecto formativo de e-commerce iniciado en agosto pasado.

“Tecnoteca es una iniciativa educativa tecnológica, con capacitaciones para jóvenes de la ciudad, que les permitan explorar su creatividad, trabajar en equipos, pensar soluciones tecnológicas, sobre todo locales y apuntadas específicamente al sector productivo”, apuntó Marina Calleia, directora del espacio.

Ejemplo de sinergia en tecnología

La responsable puso un ejemplo en el que los cuatro ejes pedagógicos se interrelacionan entre sí. "Para generar una página web tengo que saber manejar la plataforma, pero a su vez tengo que tener una muy buena habilidad de comunicación para entender lo que mi cliente necesita. Tengo que saber trabajar con un equipo porque yo no voy a saber solucionar todas las cosas que surjan, sino que voy a necesitar de otros para que eso suceda", resaltó Calleia.

De esta forma, los funcionarios marcaron que con este espacio de enseñanza en nuevas tecnologías se busca consolidar el aprendizaje aplicado, recoger experiencias de uso, identificar oportunidades de mejora y reforzar el vínculo entre el sector privado y las juventudes, fortaleciendo el ecosistema de innovación y talento de la ciudad.

En esta etapa inaugural se avanza en unos 4 mil metros cuadrados destinados a espacios de capacitación, laboratorios y centros de producción audiovisual, con gran valor en equipamiento tecnológico y modernización para el desarrollo de oficios culturales, informáticos, herramientas de gestión y administración, energías renovables e Industria 4.0.

La financiación acordada con el Banco Mundial alcanza para desarrollar estos trabajos. En una segunda etapa, se avanzará con más equipamiento del centro educativo.

El proyecto para la construcción de la Tecnoteca Rosario se presentó en diciembre del año pasado, después de que Nación, provincia y municipio, además de instituciones del sector, firmaran un acuerdo para desarrollar el proyecto, en el marco del programa Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina (Tipar).