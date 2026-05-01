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Invierno anticipado en Rosario: se viene una jornada con temperaturas cercanas a cero grados

Las condiciones del tiempo tendrán un cambio rotundo durante el fin de semana largo, que arrancó con un día casi primaveral este viernes

1 de mayo 2026 · 19:33hs
Se viene una jornada con temperaturas muy bajas en Rosario.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Se viene una jornada con temperaturas muy bajas en Rosario.

El fin de semana largo en Rosario arrancó con una jornada casi primaveral. La temperatura máxima rozó los 26 grados durante la tarde con un cielo cubierto casi en su totalidad y el otoño se desdibujó por momentos. Sin embargo, las condiciones del tiempo tendrán un cambio rotundo.

Este viernes, la temperatura osciló entre los 15 y los 26 grados. Los registros corresponden a los vaivenes que suele tener el otoño los últimos años en Rosario. El cielo estuvo cubierto casi todo el día, lo que permite pensar que, sin nubes, los registros hubiesen sido más elevados.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un descenso en las temperaturas, que mostrarán valores más acordes a este período del año: la máxima no pasará de los 19º y la mínima bajará hasta los 10º. El cielo estará despejado desde la mañana en adelante.

Domingo casi invernal en Rosario

Las temperaturas tendrán un marcado descenso hacia el domingo, con registros que se acercan más a condiciones invernales. Previo a eso, el sábado, habrá vientos desde el sur con ráfagas que podrán llegar a los 50 kilómetros por hora (km/h).

En su pronóstico, el SMN indica que el último día del fin de semana largo tendrá una temperatura máxima de 18º y una mínima que bajará abruptamente hasta los 3º, durante la madrugada. El dato positivo es que el cielo estará despejado durante toda la jornada.

>> Leer más: Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa desde este viernes

Con el inicio de la semana, los termómetros se van a acomodar. El anticipo del organismo nacional marca 9º de temperatura mínima y 24º de máxima para el lunes.

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