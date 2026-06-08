Pepe Cibrián en primera persona: matrimonios, sexualidad y el desafío de la inteligencia artificial
La Capital+

Pepe Cibrián en primera persona: matrimonios, sexualidad y el desafío de la inteligencia artificial

La Capital | La Capital+ | Pepe Cibrián Campoy

El icónico director teatral Pepe Cibrián se abre en "Lo Resolví Pensando" con Guido Záffora sobre su vida y trayectoria

8 de junio 2026 · 19:07hs

Pepe Cibrián, referente ineludible del teatro argentino, compartió detalles de su extensa trayectoria y su inquebrantable espíritu de reinvención en una íntima entrevista para "Lo Resolví Pensando", el ciclo que conduce Guido Záffora.

A sus 78 años, el director se prepara para estrenar "Drácula, la Resurrección", una obra que califica de "monumental". Reflexionando sobre su vida, Cibrián sostuvo: "Se sobrevive así, ¿no? En la lucha es arriba, abajo, abajo, arriba". Subrayó que la calidad de una obra no reside en la grandilocuencia de la puesta, sino en su esencia, recordando que "en un sótano dos actores con una mesa, como he hecho yo tantos años, y la obra es muy superior a la de uno".

Luis Ventura en La Capital+

Ventura y los Martín Fierro: "Argentina descubrió una Vaca Muerta de los premios"

diego nannini, el cardiologo que sufrio un acv en pandemia: me dormi medico y me desperte paciente

Diego Nannini, el cardiólogo que sufrió un ACV en pandemia: "Me dormí médico y me desperté paciente"

Embed - "A los 80 me veo como un PERSONAJE TEATRAL”: CIBRIÁN, entre DRÁCULA y la IA | Lo resolví pensando

Proveniente de siete generaciones de actores, Cibrián creció inmerso en un mundo de constantes desafíos económicos y creativos. Narró cómo su familia tuvo que reinventarse "cuántas veces", empeñando bienes o buscando los mejores plazos fijos en épocas difíciles. Recordó un período de siete años en los que sus padres, figuras reconocidas, tuvieron que hacer giras por el país al no ser convocados para televisión, y él mismo fue asistente de la obra, montando escenarios improvisados con muebles de hotel. Esa experiencia forjó su habilidad de supervivencia y resiliencia, la misma que aplicó cuando, a los 40 años, consiguió llevar "Las Invasiones Inglesas" al Teatro San Martín.

El nacimiento de un hito: Drácula y la ley de Matrimonio Igualitario

La historia de "Drácula" es un claro ejemplo de su resiliencia. En una difícil situación económica, llamó a Tito Lectoure, por entonces alejado del boxeo y dedicado a alquilar el Luna Park para grandes espectáculos. Cibrián llegó a la cita sin una obra concreta, pero la idea de "Drácula", sabiendo solo "que chupaba sangre", surgió en el momento.

Lo impensado ocurrió: Lectoure, junto a su sobrina Ernestina Lectoure, dueña del estadio, le ofreció 40 funciones en el Luna Park, con capacidad para 5.000 personas. El estreno fue un éxito rotundo, un "delirio" que nadie esperaba. Ahora, 35 años después, "Drácula, la Resurrección", cuya idea original fue de Cecilia Milone, se estrenará el 12 de junio en el Circo Rodas, durante el Mundial, un hecho que Cibrián califica de "inconsciencia" pero que espera sea un "buen augurio" para celebrar la argentinidad.

Más allá de lo profesional, Pepe Cibrián es una figura clave en la lucha por los derechos. Su monólogo "Marica" en el Congreso durante el debate de la ley de Matrimonio Igualitario, donde habló de la discriminación por "pensar distinto", dejó a todos "callados como escuchando".

En su vida personal, reveló que salió del clóset a los 18 años y estuvo casado con Ana María Cores y luego en pareja durante 18 años con Santiago Zenove, destacando la importancia legal del matrimonio para parejas del mismo sexo. También abordó temas como el sexo después de los 70, la dinámica con su actual pareja, a quien conoció por Tinder, y su preocupación por el avance de la inteligencia artificial: "Me asusta profundamente", aunque reconoce sus beneficios en la ciencia y medicina.

A sus 78 años, el ego ya está "cumplido", pero su pasión por el teatro sigue intacta. Le gustaría volver al escenario con obras como "Dos Tronos, Dos Reinas" o "Juana la Loca", que se hará en Londres. Con humor, confesó su deseo de que lo velen en la Legislatura o el Senado, para "ver qué rating tengo" y "alegrarme de los que no sabía que iban a ir".

Recordó la importancia de las críticas en el pasado, especialmente de diarios como La Prensa, pero hoy lamenta que la sección espectáculos se haya reducido a "media página", señalando que lo único insustituible es el teatro en vivo: "La experiencia real, lo mórbido, que le pasa al actor en el escenario si te equivocás, hay que divertido".

Pepe Cibrián Campoy matrimonios Inteligencia Artificial La Capital+ sexualidad

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Edición impresa

lunes 8 de junio de 2026

Tapa

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

El fallo los declaró responsables por homicidio culposo. Diego Román fue atacado en 2019 por unos diez perros en la localidad de Recreo
Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Lo más importante
Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Se achica la lista: quiénes son los siete prófugos más buscados de Santa Fe

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Quién es el detenido Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Ovación
Lionel Scaloni: Me preocupa jugar el partido contra Islandia y que todos terminen bien
Mundial 2026

Lionel Scaloni: "Me preocupa jugar el partido contra Islandia y que todos terminen bien"

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Ulises Bueno presentó Scaloneta Mundial, la canción oficial de la AFA

Ulises Bueno presentó "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio
Policiales

Primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
Policiales

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias
Policiales

Santa Fe redujo un 30 % las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Podio de las multas: mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y velocidad

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Podio de las multas: mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y velocidad

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo
La Ciudad

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

Por Miguel Pisano
La Ciudad

De Rosario a París: el orfebre que rescató el oficio de la platería y la llevó al mundo

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte
La Ciudad

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %
Economía

Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en mayo y acumulan una baja del 3,1 %

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur
Policiales

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %
Economía

Inflación: prevén otra desaceleración, pero seguiría arriba del 2 %

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid
Información General

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

Emotivo festejo de Newells por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión
Ovación

Emotivo festejo de Newell's por el título del 74, con hinchas y jugadores en comunión

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina
Mundial 2026

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario
Economía

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El Mundo

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami
Información General

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson
Mundial 2026

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario
La Ciudad

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores
La Ciudad

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat
La Ciudad

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat