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Guillermo Nudenberg rompe el silencio en La Capital + y habla por primera vez sobre el cierre de La Favorita

El empresario rosarino Guillermo Nudenberg explica, punto por punto, por qué no pudieron seguir adelante con el proyecto comercial

29 de julio 2026 · 19:05hs
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El abogado y empresario rosarino Guillermo Nudenberg contó por primera vez cómo fue tomar la decisión de cerrar La Favorita.

El abogado y empresario rosarino Guillermo Nudenberg contó por primera vez cómo fue tomar la decisión de cerrar La Favorita.

¿Qué pasó con La Favorita? El empresario rosarino Guillermo Nudenberg rompió el silencio y habló por primera vez públicamente. Eligió el multimedio La Capital para explicar lo ocurrido en estos últimos meses, cuando finalmente tomó la compleja decisión, junto a su socio Gabriel Redolfi, de cerrar el mall. “La caída del consumo y los cambios en los hábitos de compra, sumados a cuestiones contractuales de plazos que no pudieron alinearse, llevaron a la difícil decisión de adelantar el cierre”, explicó en una entrevista en el ciclo Negocios de La Capital +.

Entrevistado por María Laura Neffen, relató de primera mano cómo fue ese momento en el cual definieron no seguir adelante con las variables que estaban en juego. Porque, a pesar del éxito inicial y la rápida ocupación de los locales, el proyecto de La Favorita se encontró con un escenario económico adverso. "Nosotros inauguramos en mayo de 2023, diciembre de 2023 hubo elecciones, y a partir de 2024, cambió la matriz del país”, explicó Nudenberg. La irremontable caída del consumo fue un golpe muy duro para este desarrollo comercial, porque claramente los comercios se sostienen gracias a las ventas. De todas formas, agregó que a la hora de hacer el análisis general de lo que pasó "nunca hay una sola causa, siempre los fenómenos son multicausales".

El empresario pondrá ahora toda su energía en la nueva inversión que tiene para Fisherton Mall, frente al aeropuerto.

El empresario pondrá ahora toda su energía en la nueva inversión que tiene para Fisherton Mall, frente al aeropuerto.

Por otro lado, el empresario detalló cómo fue el camino recorrido con cada uno de los locatarios que estuvieron en La Favorita, puesto que "la misma realidad que veíamos nosotros la iban viendo ellos todos los días". Así, hubo una coincidencia en el diagnóstico general, lo cual hizo que las conversaciones con los empresarios dueños de cada local se hicieran en buenos términos. De hecho, explicó que con algunos de ellos continúa el vínculo ya que llevaron sus marcas al Fisherton Mall, el otro centro comercial que maneja Nudenberg.

Los inicios de este proyecto

La idea de revivir el emblemático edificio de La Favorita surgió en 2022, dos años y medio después del cierre de la tienda Falabella. Un asesor inmobiliario le acercó a Nudenberg la posibilidad de alquilar esta histórica esquina en Sarmiento y Córdoba. Al principio se mostró reticente y dijo: "No, gracias. No estoy para eso, estoy con suficiente trabajo". Sin embargo, junto a su equipo y en asociación con el empresario de la construcción Gabriel Redolfi, se entusiasmó con el desafío de dotar al histórico inmueble de un modelo tipo shopping con servicios.

De esa primera etapa, recuerda también que la gestión municipal, encabezada por Pablo Javkin, fue fundamental para concretar el proyecto: "Un agradecimiento para Pablo Javkin y todo su equipo, trabajó un montón con nosotros", recordó. La apuesta fue muy grande, porque hubo una importante obra previa antes de abrir las puertas. En solo seis meses, el equipo de Redolfi, quien lidera la constructora MSR Inversiones y Desarrollos, logró restaurar el edificio, recuperando pisos, vitrales y carpintería, un esfuerzo que Nudenberg calificó como "un trabajo fenomenal".

El desarrollo comercial abrió sus puertas en mayo del 2023 con un gran evento, una importante inversión privada y una gran expectativa pública. Comenzó muy bien hasta que costó sostener los niveles de ventas. Una de las últimas jugadas para incentivarlas fue cuando en octubre del año pasado abrió sus puertas el bazar Mall China, pero con esa apuesta no bastó para que el negocio repuntara. Si bien el contrato de Onatisur, la empresa liderada por Nudenberg, y Compañía de Asturias, de la familia García, tenía vencimiento en octubre del 2027, se decidió anticipar el cierre.

El empresario contó los detalles de las dificultades que sortearon desde que cambió la matriz económica del país.

El empresario contó los detalles de las dificultades que sortearon desde que cambió la matriz económica del país.

Sin arrepentimientos

Guillermo fue consultado acerca de si se arrepentía de alguna parte del proceso, dijo que no e incluso afirmó que “siempre hay que animarse, balanceando la prudencia y los riesgos, sin esperar el momento ideal porque en la Argentina no existe”.

A partir de ahora, empieza una nueva etapa para su compañía poniendo el eje en su complejo en zona oeste. Guillermo es abogado de profesión, tercera generación en su familia, y desde el 2010 entró en el mundo de los negocios con el desarrollo Fisherton Mall, junto al aeropuerto. En esta entrevista en La Capital + contó cómo fue ese pasaje de ser abogado a ser empresario, ya que sin experiencia comercial se lanzó junto a su socio Adrián Raguzza, a montar todo un mall. Y cómo abogado, contó una experiencia muy interesante que le tocó atravesar: relató su paso como interventor en el proceso de Vicentín, que justamente coincidió con los años en los que estuvo liderando La Favorita.

Mirando hacia el futuro, Guillermo Nudenberg destacó que Fisherton Plaza, con su matriz de usos mixtos con sanatorio, oficinas, supermercados y servicios, resiste mejor la actual coyuntura, concentrando allí sus inversiones y su plan de expansión. Sobre los proyectos futuros, reveló que están evaluando "algunas otras cosas" fuera del país, vinculadas al comercio pero aún no puede dar detalles de sus próximos pasos.

La entrevista completa puede verse en el canal de Youtube de La Capital +.

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