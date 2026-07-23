Ramiro Nanni: de ser número 5 mundial en pádel a consolidar un imperio deportivo

El exdeportista, hoy industrial y empresario, Ramiro Nanni, estuvo en La Capital +. Contó los desafíos de invertir en Argentina y cómo logró levantar su club

Ramiro Nanni estuvo en los estudios de La Capital + en una entrevista a fondo en el ciclo Negocios.

Ramiro Nanni no le teme a los desafíos. Tanto en el mundo del deporte como en el mundo de los negocios, ha sabido sortear las dificultades, imponer su juego, tomar el riesgo de invertir y seguir adelante en todo contexto . En lo deportivo, tiene el hito de haber llegado a ser número 5 a nivel mundial jugando al pádel junto a su compañero, el español Raúl Arias. Y en el mundo de los negocios tiene dos hitos más: por un lado, cerrar un acuerdo con la española Royal Pádel para fabricar sus paletas e indumentaria en Latinoamérica y, por el otro, montar el Arena Sport Club , un desarrollo imponente sobre avenida Newbery al 7.800.

El empresario estuvo en los estudios de La Capital + , donde fue entrevistado por María Laura Neffen en el ciclo Negocios, donde relató el paso a paso de esta extensa carrera y también adelantó las próximas novedades que se vienen para el Arena Sport Club.

Al inicio de la entrevista, Ramiro fue consultado sobre qué es más difícil ¿ser deportista de élite o empresario en Argentina? Nanni respondió: "Siempre es mucho más difícil la parte deportiva, porque para llegar a los puestos top 10 o 20 de cualquier deporte se requiere ser completamente distinto al resto ", aunque reconoció la complejidad de emprender en el contexto argentino, donde "las cosas van cambiando todo el tiempo y hay que adaptarse al gobierno de turno”.

Ramiro Nanni viene siguiendo de cerca el boom del pádel en Argentina, y asegura que este deporte “todavía no tiene techo en el país , es un juego sano y muy social y además es más fácil de aprender que el tenis”. Nanni tiene en Ricardone dos naves de fabricación, por un lado, una destinada a las paletas donde producen unas 50 mil al año y, por el otro, la nave de fabricación de indumentaria. Desde allí exportan a 50 países donde se destacan México, Chile, Paraguay, Brasil y Estados Unidos. Sobre este último país, advirtió que el pádel está creciendo pero que le falta desarrollo y aún no es un boom como en otros destinos.

Otro segmento de negocios que tiene el empresario es el de la fabricación de las canchas de pádel itinerantes, que se arman en sólo dos días para eventos especiales. Así, pueden ofrecer servicios 360º para los amantes de este de deporte.

No obstante, consultado por Negocios, señaló la complejidad de fabricar en Argentina, donde la carga impositiva y los costos fijos desincentivan la inversión. "Es como que te están diciendo que no hagas más nada", lamentó, destacando la fortaleza por mantener la empresa a flote durante 21 años.

El ex deportista y actual empresario e industrial, Ramiro Nanni, junto a la periodista María Laura Neffen. Foto: Matías Ottonelli / La Capital +

Lo que se viene para el Arena Sport Club

Además de su faceta industrial, Nanni se embarcó hace unos seis años en la mega obra del Arena Sport Club en Rosario. El emprendimiento, con un concepto de lujo que importó de Europa, cuenta con cancha de básquet, donde logró un convenio con la NBA y allí se imparte la prestigiosa escuelita de la entidad norteamericana. Tiene además tres canchas de pádel de alto rendimiento, piscina de natación, pista de running, cancha de vóley, más clases de yoga, pilates, entre otras cosas.

En la parte de medicina del deporte, hicieron una alianza con el Sanatorio de la Mujer quienes allí ofrecen el servicio de traumatología, cardiología, kinesiología, nutrición, ecografías y programas como "Vuelta al campo", que son para retomar la actividad deportiva tras lesiones.

En esta entrevista con Negocios, Ramiro destacó que el Club está funcionando muy bien, con más de 500 socios, y que decidieron que el crecimiento se diera de forma paulatina, paso a paso, puesto que en el Arena se busca fomentar el respeto, el orden, el buen funcionamiento y limpieza, propios de los clubes premium. De hecho, contó una curiosidad, en el predio no está permitido tomar mate para poder mantener los estándares de higiene, una norma que asegura “está siendo bien recibida por los socios”.

Lo nuevo que llega ahora al complejo viene de la mano de la NBA. Es que Ramiro adelantó en La Capital + que en poco tiempo más llegarán al país dos máquinas de tiro de básquet que serán centrales en el entrenamiento de la NBA Basketball School. En la nota también recordó lo que fue lograr este acuerdo con la entidad: “Gracias a la gestión de Lisandro Miranda, la NBA, que nunca había firmado un contrato directo con una empresa argentina, confió en el proyecto de Rosario tras rigurosas presentaciones”. Además, Ramiro destacó la supervisión constante de la entidad internacional, con reuniones online semanales y el envío de equipamiento de última generación.

El recuerdo de un jugador de elite

En esta entrevista, que puede verse completa en el canal de Youtube de La Capital +, Ramiro hizo un recorrido por su camino como deportista. "Lo más difícil fue empezar y financiarme una carrera", precisó, aludiendo a los gastos de viajes, entrenamientos y material que exigen "muy buenos patrocinadores". Incluso, recordó su partida de su San Lorenzo natal hacia España en el año 2000, cuando decidió partir puesto que en Argentina no había futuro para los deportistas profesionales. En cambio, en España, el deporte resurgía con inversiones de patrocinadores y una gran demanda de profesores, entrenadores y jugadores profesionales en clubes, como el Real Club de Polo de Barcelona donde Nanni se radicó.

Allí fue donde conoció a Rafael Tarradas, dueño de Royal Pádel en España, quien fue su mentor y también quien confió en él y en toda su familia para producir con calidad en Latinoamérica.