Federico Grabich recorrió la pileta olímpica de Rosario: Es una locura, es de nivel olímpico

Federico Grabich recorrió la pileta olímpica de Rosario: "Es una locura, es de nivel olímpico"

La Capital | La Capital+ | pileta

En el ciclo Especiales Juegos Suramericanos de La Capital+, Angie Shanahan entrevistó al ex campeón panamericano en las instalaciones del ex Batallón 121, donde evaluó la infraestructura y los candidatos argentinos

10 de septiembre 2026 · 21:00hs

El predio del ex Batallón 121, en el corazón de la zona sur rosarina, avanza a paso firme para ser uno de los epicentros neurálgicos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un entorno que combina la construcción de la Villa Olímpica con el Museo del Deporte Santafesino, el flamante Centro Acuático Provincial recibió una visita de lujo: el exnadador casildense Federico Grabich, campeón panamericano y medallista mundial, quien recorrió las instalaciones y evaluó el impacto de la infraestructura deportiva que quedará en la ciudad.

Grabich, retirado de la alta competencia y hoy abocado a su vida familiar y profesional, no ocultó su sorpresa al pararse frente a la piscina olímpica. "Es una locura. Uno acostumbrado a entrenar en una pileta de barrio o en piletas de Rosario que se asemejan un poco a esta, pero tener esto que es de nivel olímpico es una locura", sostuvo el deportista santafesino, quien representó al país en Londres 2012 y Río 2016.

Marcela Silvi, empresaria y referente del agro argentino, comparte su experiencia y el día a día de su gestión al frente de ERCA.

Marcela Silvi: la mujer que tomó las riendas de Erca para liderar en la maquinaria agrícola

geronimo rauch: de mambru a conquistar londres y nueva york con los miserables

Gerónimo Rauch: de Mambrú a conquistar Londres y Nueva York con Los Miserables

La entrevista, realizada por Angie Shanahan en el marco del ciclo Especiales Juegos Suramericanos que se emite por La Capital+, tomó como escenario las propias instalaciones del natatorio, aún en plena etapa de obra pero ya con su vaso principal terminado.

Detalles técnicos de una pileta de nivel internacional

Durante el recorrido por el natatorio, Grabich brindó precisiones sobre el funcionamiento de los andariveles y los cubos de partida, desmitificando ciertos mitos del ambiente competitivo. El orden de salida, explicó, responde al sistema de cabezas de serie: "Generalmente es como la punta de una flecha. El más rápido va en el cuatro, que es el carril central, el segundo por el cinco, por el tres, y así sucesivamente, uno para cada lado. Los carriles de las puntas generalmente van para los más lentos de la serie, según los tiempos de clasificación o de precompetencia".

Consultado sobre la temperatura ideal del agua para competir, fue categórico: 27 grados. "Tiene que ser esa, ni más ni menos", remarcó entre risas ante la posibilidad de ingresar a una pileta fría en plena etapa de obra.

El flamante complejo acuático estará dotado de versatilidad técnica. El vaso principal cuenta con tres metros de profundidad reglamentarios para albergar disciplinas como polo acuático (donde los competidores no pueden tocar el fondo) y natación artística, mientras que en simultáneo o de forma complementaria se desarrollarán pruebas de velocidad y saltos ornamentales en la fosa específica. Las competencias de aguas abiertas, en tanto, tendrán como escenario la ciudad de Santa Fe.

Las exigencias del alto rendimiento y los candidatos argentinos

La visita sirvió además como disparador para repasar la rigurosidad y el desgaste que atraviesa un deportista de elite. Grabich recordó su etapa de entrenamientos en Australia, donde encaró concentraciones de 127 días ininterrumpidos: "Me levantaba a las 4, a las 4.45 al agua de noche hasta las 7.30, haciendo unos seis o siete kilómetros. Salíamos, comíamos algo rápido y al gimnasio de 8 a 10. Después a dormir de 10 a 13, comer liviano, y a las 15 de nuevo al agua hasta las 17.30. La exigencia no es broma".

El casildense advirtió que la preparación actual de los nadadores profesionales mantiene un régimen similar de 10 a 12 turnos semanales de agua, complementados con sesiones de fuerza explosiva en gimnasio y una férrea preparación mental. "El 80 % de las veces en el deporte las cosas no salen, no llegás al tiempo o estás cansado. Nadás solo con tu cabeza", reflexionó.

En esa línea, analizó la realidad económica y social que atraviesa el deporte amateur en la Argentina: "El Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) fue un cambio gigante que viví durante diez años. Es fundamental el apoyo, porque un chico de 18 años que tiene que elegir entre seguir la carrera o ponerse a trabajar porque no tiene cómo solventarse está en una situación crítica. Este deporte no admite que no estés al cien por cien. Solamente en suplementos se va un platal mensual, ni hablar de los viajes".

De cara a las pruebas que se desarrollarán en Rosario, Grabich perfiló a los candidatos de la delegación albiceleste y puso el foco en Agostina Hein: "Creo que el nombre más relevante es Agostina Hein. Viene rompiendo récords, la agarra una época divina, es una chica muy joven y está top cinco del mundo en cuatro o cinco pruebas".

Asimismo, destacó la presencia de nadadores consolidados como Santiago Grassi, Macarena Ceballos y Ulises Saravia. "Me estoy arriesgando mucho en decirlo, pero creo que la natación va a ser el deporte de los Juegos y Argentina va a ser quien la rompa", vaticinó.

Grabich no estará ausente en la cita deportiva de 2026. Además de integrar la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA), desempeñará tareas como mánager de la pileta durante los días del torneo.

Para la ciudad de Rosario y el deporte provincial, la infraestructura emplazada en el ex Batallón 121 marca un hito similar al que representó el Estadio Mundialista de Hockey tras la Copa del Mundo de 2010.

"El torneo va a ser hermosísimo, pero el legado más grande va a ser todo esto: los estadios, que esto quede para Rosario y para la provincia, que las escuelas lo puedan aprovechar y que los chicos que ya vienen compitiendo tengan un lugar de nivel internacional", remarcó el medallista, entusiasmado con la posibilidad de que la ciudad pueda proyectarse a futuro hacia eventos de mayor envergadura como unos Juegos Panamericanos.

pileta Olímpico Federico Grabich

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
antonella marty: la democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas

Antonella Marty: "La democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas"

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Edición impresa

viernes 11 de septiembre de 2026

Tapa

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Vecinos que viven cerca del río, en el centro y barrio Martin, se sobresaltaron con la intensa señal sonora que provenía de un barco. Qué pasó

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Lo más importante
Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Ovación
La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

Por Gustavo Conti
Ovación

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: Voy a la final, no lo puedo creer

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: "Voy a la final, no lo puedo creer"

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107
La Ciudad

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Estoy bolviendo de Rosario: error en WhatsApp destapó un crimen
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": error en WhatsApp destapó un crimen

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía
Economía

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario