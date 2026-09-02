La Capital | La Capital+ | Antonella Marty

Antonella Marty: "La democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas"

Tomás Trapé entrevistó en In Situ a Antonella Marty. La escritora y politóloga analizó el avance global de la "nueva derecha" y sus implicancias en la democracia y la cultura

2 de septiembre 2026 · 09:34hs
Google Seguir a La Capital en Google
Antonella Marty: La democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas

La escritora y politóloga Antonella Marty, autora del libro "La Nueva Derecha", visitó el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé, para analizar el fenómeno de esta corriente política que, según explicó, recicla ideas anteriores pero se presenta como una fuerza disruptiva. La especialista señaló que esta derecha busca una "revancha" en la política y afirma: "dicen todo lo que no pudimos hacer antes, lo vamos a hacer ahora". Marty advirtió que para muchos de estos personajes, "la democracia es un enemigo abiertamente", un mero instrumento para llegar al poder y luego "romper con todos los consensos democráticos", a lo que se suma el uso masivo de las redes sociales.

La proliferación de discursos en las plataformas digitales y la influencia de los algoritmos son, para Marty, pilares fundamentales en este avance. "El algoritmo te lleva a que profundices cada vez más en una cosa muy puntual y te lleva, y te lleva, y te lleva", detalló la politóloga. En un contexto donde "dudar está mal visto", donde "proliferan los dogmas" y se busca creer en "un mesías político", surgen figuras que hacen "bullying" y ejercen lo que definen como "el derecho a ofender y maltratar al otro". Estos líderes, que implementan una "política de la bronca y la revancha desde el poder", son vistos por las generaciones más jóvenes como ídolos, una situación que Marty considera peligrosa.

La "batalla cultural" como excusa económica

Un punto central del análisis de Antonella Marty es la idea de que la economía, para la nueva derecha, "al principio era la pantalla, la máscara", pero "detrás siempre estuvo el término de la idea, el concepto de la batalla cultural". La religión y la política se entrelazan nuevamente, con personajes como Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro argumentando desde la Biblia y demonizando a quienes critican. Los "enemigos en común" incluyen a "los inmigrantes, la comunidad LGBT+, las mujeres libres, independientes", a quienes perciben como una amenaza a una supuesta "pureza" de nación y de Occidente, remitiéndose a valores de la Edad Media o los años cincuenta. Esta "batalla cultural" es, para Marty, una "cruzada moral", una "nueva especie de inquisición" que busca imponer modelos de vida.

Sobre el retroceso de la izquierda y el progresismo, Marty identificó la corrupción como un factor que generó "bronca" en la sociedad, si bien aclaró que este es un problema transversal a todo el espectro político. Criticó el "macartismo" recurrente de la nueva derecha, que califica de "comunista" a todo aquello que no le agrada, desde los derechos humanos hasta la propia democracia. Además, alertó sobre la injerencia de tecnomagnates como Elon Musk y Peter Thiel, quienes "invierten en campañas políticas abiertamente" y construyen a estos personajes que luego deben "responder" a sus visiones. La politóloga se autodefinió "orgullosamente woke", recuperando el término como "estar despierto" ante las injusticias históricas.

Frente a este panorama, Antonella Marty enfatizó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico y la educación. La mezcla de religión y política es "un problema muy grave" porque cuando se habla de Dios, "la duda es imposible porque hay una última palabra", impidiendo el cuestionamiento y la libertad de pensamiento. Aunque el contexto global es complejo, Marty sostuvo que "no nos queda más opción que seguir teniendo esperanza", una esperanza activa, de "construir". Concluyó destacando la contradicción de líderes que "niegan la existencia del otro y quieren destruir al otro", mientras "hablan en nombre de una religión del amor y del amor al prójimo".

Noticias relacionadas
en algun momento me encantaria volver a central: agustin modica sobre su presente y pasado

"En algún momento me encantaría volver a Central": Agustín Módica sobre su presente y pasado

Martín Bossi, entrevistado en La Capital +.

Martín Bossi: de su "ACV espiritual" al consejo de Sandro

carina prieto y la odisea del cannabis: coraje por su hijo con autismo

Carina Prieto y la odisea del cannabis: coraje por su hijo con autismo

Ver comentarios

Las más leídas

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Lo último

Enzo Fernandéz firmó con Manchester City y recibió la bienvenida de Haaland

Enzo Fernandéz firmó con Manchester City y recibió la bienvenida de Haaland

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

El asesinato de Emanuel Miño ocurrió en 2015 y ya hay dos condenados. La mujer estuvo prófuga tras escapar de la prisión domiciliaria y cayó en 2023

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA
Policiales

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará
Tecnología

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

Ovación
Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Por Hernán Cabrera
Ovación

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Cuenta regresiva: Mauro Icardi aún no tiene club tras su salida de Galatasaray

Cuenta regresiva: Mauro Icardi aún no tiene club tras su salida de Galatasaray

Newells celebra 30 años del Banderazo: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Newell's celebra 30 años del Banderazo: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Policiales
Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

La Ciudad
Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Claudia Piñeiro, Sacheri y María ODonnell, en la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Claudia Piñeiro, Sacheri y María O'Donnell, en la Feria del Libro de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas
Política

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto
La Región

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta
Policiales

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado