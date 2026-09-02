Antonella Marty: "La democracia es abiertamente un enemigo para las nuevas derechas" Tomás Trapé entrevistó en In Situ a Antonella Marty. La escritora y politóloga analizó el avance global de la "nueva derecha" y sus implicancias en la democracia y la cultura 2 de septiembre 2026 · 09:34hs

La escritora y politóloga Antonella Marty, autora del libro "La Nueva Derecha", visitó el programa "In Situ", conducido por Tomás Trapé, para analizar el fenómeno de esta corriente política que, según explicó, recicla ideas anteriores pero se presenta como una fuerza disruptiva. La especialista señaló que esta derecha busca una "revancha" en la política y afirma: "dicen todo lo que no pudimos hacer antes, lo vamos a hacer ahora". Marty advirtió que para muchos de estos personajes, "la democracia es un enemigo abiertamente", un mero instrumento para llegar al poder y luego "romper con todos los consensos democráticos", a lo que se suma el uso masivo de las redes sociales.

La proliferación de discursos en las plataformas digitales y la influencia de los algoritmos son, para Marty, pilares fundamentales en este avance. "El algoritmo te lleva a que profundices cada vez más en una cosa muy puntual y te lleva, y te lleva, y te lleva", detalló la politóloga. En un contexto donde "dudar está mal visto", donde "proliferan los dogmas" y se busca creer en "un mesías político", surgen figuras que hacen "bullying" y ejercen lo que definen como "el derecho a ofender y maltratar al otro". Estos líderes, que implementan una "política de la bronca y la revancha desde el poder", son vistos por las generaciones más jóvenes como ídolos, una situación que Marty considera peligrosa.

La "batalla cultural" como excusa económica Un punto central del análisis de Antonella Marty es la idea de que la economía, para la nueva derecha, "al principio era la pantalla, la máscara", pero "detrás siempre estuvo el término de la idea, el concepto de la batalla cultural". La religión y la política se entrelazan nuevamente, con personajes como Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro argumentando desde la Biblia y demonizando a quienes critican. Los "enemigos en común" incluyen a "los inmigrantes, la comunidad LGBT+, las mujeres libres, independientes", a quienes perciben como una amenaza a una supuesta "pureza" de nación y de Occidente, remitiéndose a valores de la Edad Media o los años cincuenta. Esta "batalla cultural" es, para Marty, una "cruzada moral", una "nueva especie de inquisición" que busca imponer modelos de vida.

Sobre el retroceso de la izquierda y el progresismo, Marty identificó la corrupción como un factor que generó "bronca" en la sociedad, si bien aclaró que este es un problema transversal a todo el espectro político. Criticó el "macartismo" recurrente de la nueva derecha, que califica de "comunista" a todo aquello que no le agrada, desde los derechos humanos hasta la propia democracia. Además, alertó sobre la injerencia de tecnomagnates como Elon Musk y Peter Thiel, quienes "invierten en campañas políticas abiertamente" y construyen a estos personajes que luego deben "responder" a sus visiones. La politóloga se autodefinió "orgullosamente woke", recuperando el término como "estar despierto" ante las injusticias históricas.

Frente a este panorama, Antonella Marty enfatizó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico y la educación. La mezcla de religión y política es "un problema muy grave" porque cuando se habla de Dios, "la duda es imposible porque hay una última palabra", impidiendo el cuestionamiento y la libertad de pensamiento. Aunque el contexto global es complejo, Marty sostuvo que "no nos queda más opción que seguir teniendo esperanza", una esperanza activa, de "construir". Concluyó destacando la contradicción de líderes que "niegan la existencia del otro y quieren destruir al otro", mientras "hablan en nombre de una religión del amor y del amor al prójimo".